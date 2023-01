Le splendide immagini del fotografo Pablo Rossi: seconda puntata, la boxe in giro per il mondo

Seconda ‘puntata’ per le splendide foto del fotografo sanremese (d’adozione) Pablo Rossi. Una vita dietro la macchina fotografica e, tra le tante la passione per la boxe. E’ stato sicuramente lo sport che lo ha portato di più in giro per il mondo e le sue immagini, trasmesse a quei tempi con il sistema della ‘Telefoto’.

Inquadrature da bordo ring che rievocano tempi andati e anche altre che ritraggono Pablo insieme al fidato giornalisti Sergio Sricchia e i pugili più famosi del mondo. Nella fotogallery digitalizzata da Tonino Bonomo, i nomi più incredibili della boxe d’altri tempi. Tra gli altri il leggendario Mohammed Alì, Marvin Hagler, Carlos Monzon, Nino Benvenuti e molti pugili che hanno fatto la storia della ‘nobile arte’.

Tra i tanti pugili anche una foto con la leggenda del calcio argentino, Diego Armando Maradona, con il quale Pablo si è fatto immortalare