Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 6 a domenica 8 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 6 GENNAIO



SANREMO



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, fino all’8 gennaio

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920



16.00. ‘La Befana arriva in città’: avventura in costume per bambini a cura della Compagnia ‘San Giorgio e il Drago’. Piazza Borea d’Olmo



19.00. Esibizione del tenore Gaetano Labalestra con canzoni prevalentemente natalizie: evento canoro benefico organizzato dall'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia a favore dei Frati Cappuccini per l'acquisto di generi alimentari per i bisognosi. Chiesa dei Frati Cappuccini in Corso Matteotti (adiacenze del Casinò)

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, Ultimo giorno dell’esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico

14.00-18.30. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA

9.30. Escursione da Ventimiglia a Mentone lungo la via Julia Augusta con arrivo alla stazione di Garavan. Possibilità di rientrare in autonomia (10 euro), Ritrovo alla stazione FS di Ventimiglia, info 327 0824866



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (ultimo giorno)

10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico (h 10/13-15/19)



14.30. Per il ciclo ‘Cammino nella Storia’, festa dell’Epifania con un angolo magico per i bambini, dedicato alla figura della dolce vecchina con cui poter scattare una foto in sua compagnia, inoltre troverai e con musica a tema e dolci. Spazio Culturale del Centro Storico

VALLECROSIA

14.00. ‘Sbarco della Befana’ sul lungomare G. Marconi a cura dell'associazione Pescatori Amici del Mare



15.00. Festa della Befana: arrivo dei Re Magi in chiesa con i Magi + arrivo della Befana con distribuzione di caramelle + giochi, tombola e cioccolata calda e panettone per tutti. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



9.00-19.00. Le Fattorie del Gusto: degustazioni di prodotti del territorio con Natura Show Cooking. Piazza Eroi della Libertà, fino all’8 gennaio



9.00-19.00. Festeggiando la Befana con mercatini enogastronomici, musica, spettacoli e giochi per i più piccoli. Corso Italia

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio



11.00 & 15.30. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

15.30-18.30. ‘Mare Nostrum’: mostra personale di Giacomo Barberis. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino all’8 gennaio

15.30-18.30. Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero



20.00. Per ‘Arriva la Befana’, ‘Canta, balla o sfila in maschera’: evento serale all'insegna del divertimento e del buon cibo a cura del ‘Dany Animation staff’. Pizzeria San Marco, lungomare Argentina 36, info e prenotazioni 333 4930065

OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, fino all'8 gennaio

15.30. Spettacolo musicale a cura della Family Band Gospel Choir. Piazza IV Novembre

16.30. ‘Arriva la Befana’: distribuzione di dolciumi a cura dell’associazione ‘U Discu Spiaretè’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



15.00. ‘È in arrivo la Befana con il treno’: visite guidate al Museo con distribuzione di caramelle e dolcetti. Museo Nazionale Trasporti di Taggia alla stazione ferroviaria

15.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (ultimo giorno): la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi



15.30. Concerto dell'Epifania della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo con musiche di Carosone, Mina, Modugno, J. Stauss. Auditorium Parrocchiale della Chiesa di SS. Giuseppe e Antonio ad Arma, ingresso libero

RIVA LIGURE

10.00-16.00. Ultimo giorno della mostra di pittura del Prof. Danilo Donati nell’atrio del Comune

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Ultimo giorno della mostra di acquerelli ‘Luce ed Atmosfera’ dell’insegnante e pittore Danilo Donato nella sala del Comune

DIANO MARINA



9.00-19.00. 23° Torneo della Befana di Pallavolo giovanile organizzato dall'Alassio Volley in collaborazione con la Golfo di Diana Volley. Incontri delle categorie Under 18 femminile (3-4-5) e Under 13 femminile (5-6-7). Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’, fino al 7 gennaio

9.00-19.00. ‘Festa della Basara (Befana)’: mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica nelle Vie del centro cittadino, anche domani



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-17.00. 30° Trofeo dell’Epifania: Gara di tiro con l’arco, valida per la qualificazione ai campionati italiani indoor. Palestra comunale

14.00. Lungomare in Festa: Esposizione Fiat 500 a tema natalizio a cura di Club 500 Golfo Dianese + Musica delle feste con Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 gennaio



16.00. Concerto della Befana con il Ponente Folk Legacy: Musiche tradizionali all’Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

14.00. ‘Giornata del SoccOrso’: evento gratuito dedicato ai bambini dai tre ai nove anni con giochi diversificati per età (piccole medicazioni ad enormi orsi di peluche, escape room dedicate al soccorso, mass training BLSD, disegni a tema da colorare). La Befana donerà cioccolatini ai giovani soccorritori. Piazza Garibaldi

21.00. ‘Il fantasma di Canterville’ di Oscar Wilde: rappresentazione teatrale messa in scena dagli attori del Circolo Reading e Drama guidati dalla scrittrice Lilia De Apollonia. Sala Falcone del Palabigauda, ingresso libero

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

13.00. Pranzo conviviale e la tombolata nella mensa scolastica, il cui ricavato verrà donato in beneficenza

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA

10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: ultimo giorno dell’esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri



VALLEBONA



12.00. Arrivo in Piazza del Fuoco del 1° Bike Tour della Befana con Musica, Birra e Salsiccia. Percorso medio-facile assistito da guide. Possibilità di noleggio bike. Partenza alle 9.30 dalla Rotonda di S.Ampelio a Bordighera, info 333 1842084 (più info)

16.00. Al Fuoco: la Befanina per i più piccoli in piazza del paese



VILLA FARALDI

15.00-17.00. Ultimo giorno della Seconda edizione dei ‘Presepi dei Faraldi’. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

SABATO 7 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, fino all’8 gennaio

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.00-19.00. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



21.00. Per i Concerti dell'Oratorio organizzati da Panta Musicà, esibizione dei componenti del Doble Trust Choir diretti da Federica Tassinari. Oratorio di San Pietro al Parasio (ingresso libero con offerta a sostegno dei lavori di restauro dell'Oratorio)

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43, prenotazione +39 0184 229507 (più info)

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

15.00. Incontro di batteria e percussioni di gruppo con docente S. Merlenghi, a cura del Modern Music Institute Vallecrosia con Industrie Musicali. Sala polivalente

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



9.00-19.00. Festeggiando la Befana con mercatini enogastronomici, musica, spettacoli e giochi per i più piccoli. Corso Italia, fino all’8 gennaio

9.00-19.00. Le Fattorie del Gusto: degustazioni di prodotti del territorio con Natura Show Cooking. Piazza Eroi della Libertà, fino all’8 gennaio

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

15.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423

15.30-18.30. ‘Mare Nostrum’: mostra personale di Giacomo Barberis. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino all’8 gennaio

15.30-18.30. Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Alle ore 16, intrattenimento musicale a cura di Nadia Fascina (violoncello) ed Enrico Crosta (violoncello). Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174, fino all'8 gennaio

16.00. Concerto delle Feste a cura dell’Associazione ‘Note Libere’ Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori. Chiesa di Cristo Risorto, Piazza Europa

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘Torna la Befana’: fiera promozionale a cura del Centro Integrato di Via ‘Il Piano’. Via Queirolo

14.00-18.30. ‘La Befana vien dal mare’ a cura dell’Associazione Cumpagnia Armasca: la Befana arriva via mare con una imbarcazione e percorre il lungomare con l’arrivo in piazza Tiziano Chierotti regalando caramelle e dolcetti a tutti i bambini

DIANO MARINA



9.00-12.30. 23° Torneo della Befana di Pallavolo giovanile organizzato dall'Alassio Volley in collaborazione con la Golfo di Diana Volley. Incontri delle categorie Under 18 femminile (3-4-5) e Under 13 femminile (5-6-7). Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’

9.00-19.00. ‘Festa della Basara (Befana)’: mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica nelle Vie del centro cittadino

10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



15.00. ‘Extra Omnes, passeggiando per il centro di Diano Marina’: trekking urbano accompagnati dallo staff del museo civico. Ritrovo davanti al Museo al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60

SAN BARTOLOMEO AL MARE



15.30. Diego Genta e Kloi Malaj in concerto. Centro Sociale Incontro, Giardini I Maggio 7, ingresso libero

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 gennaio



17.00. Concerto della Open Orchestra diretta da Marco Reghezza con brani di Arlen, Brahms, Albinoni, Morricone, Reghezza, Massenet, Vivaldi, Piazzolla, Mancini, Elgar, Cebic, Mihovilic, Paganini, Beethoven, Mussorgsky. Evento a cura dell’associazione Ambrogio Viale. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA



DIANO ARENTINO

14.30. Caccia.... alla Befana aperta per tutti i bambini: pomeriggio di divertimento, caramelle e cioccolata caldain località Evigno, via Borghetta, info 339 3287132

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



16.00. ‘La befana magica’: evento organizzato dal Centro Culturale di Dolceacqua nella sala Polivalente (entrata piazzale S. Filippo) con magie, sorprese e tanti dolci. A partire dalle 14.30 strani personaggi si aggireranno per il paese



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO



10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



DOMENICA 8 GENNAIO



SANREMO



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: uktimo giorno della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Colombo, info 331 3552920



20.30. Superkaroke con sette maxischermi a cura di Alex Penna, cantante, dj e organizzatore, e Gianni Di Francesco. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia (ultimo giorno): possibilità di ammirare rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.00-19.00. Ultimo giorno del naxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata (h 9/12-15 e 14.15/19)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



BORDIGHERA

9.00-19.00. Befana Bordigotta: giornata di festa all’insegna dello shopping tra saldi e bancarelle. Dalle 16.30 intrattenimenti musicale. Centro città

9.00-19.00. Festeggiando la Befana con mercatini enogastronomici, musica, spettacoli e giochi per i più piccoli. Corso Italia

9.00-19.00. Le Fattorie del Gusto (ultimo giorno): degustazioni di prodotti del territorio con Natura Show Cooking. Piazza Eroi della Libertà

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà (ultimo giorno)

15.30-18.30. ‘Mare Nostrum’: ultimo giorno della mostra personale di Giacomo Barberis. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3

15.30-18.30. Ultimo giorno della Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Alle ore 16, intrattenimento musicale a cura di Caterina Bernocco (viola) e Massimo Dal Prà (pianoforte). Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4

16.30-19.00. Melodie nelle Vie in centro città

17.00-20.00. Melodie in Piazza del Popolo nel Paese alto

17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero



OSPEDALETTI



9.00. ‘ITF Masters 400 Sanremo’: ultimo giorno del torneo internazionale di tennis per categorie senior da 40 a 85 anni con la partecipazione di 318 iscritti tra singolare e doppio, tra cui 95 provenienti da 27 paesi diversi, e più di 500 partite in programma. Tennis Ospedaletti, Corso Regina Margherita 174

DIANO MARINA



9.30. (RINVIATA AL 15 GENNAIO) Le 5 miglia della Befana: corsa benefica non competitiva aperta a tutti a sostegno dell'Associazione Il cuore di Martina Onlus. Partenza da piazza del Comune, info e prenotazioni 348 2103204 (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata (ultimo giorno). Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico (h 10/12-16/18)

CERVO



10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’:Ultimo giorno del concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti

ENTROTERRA

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Ultimo giorno della mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



FRANCIA

CANNES



9.00-13.00. ‘Prom’Classic’: corsa di 10 km con partenza dalla Promenade des Anglais (più info)

MONACO

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Recital F-P. Zimmermann/M. Helmchen’ con Frank Peter Zimmermann (violino) e Martin Helmchen (pianoforte). In programma: Brahms, Bartók. Auditorium Rainier III (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate