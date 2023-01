'SanremoOutdoor' diventa 'grande' con la 'Bike School': un Challenge di 'cross country' con 8 prove in diverse città della provincia

Sanremo Bike School in collaborazione con ‘Sanremooutdoor’, organizza nell’anno appena iniziato un nuovo programma di otto gare di ‘Cross Country’ (svolte in ambito urbano e in particolare nei centri storici), gare di un'ora da svolgersi su tracciati misti, circuiti semi-cittadini, sia con mountain bike muscolare che con e-bike, ovviamente in gare distinte e separate.

Lo spirito che anima le iniziative di ‘Sanremooutdoor’ continua ad essere quello di voler far conoscere e vivere a quante più persone possibili l'intero nostro territorio che va dal mare alla montagna.

Si tratta di iniziative che hanno importanti ricadute turistiche, poiché attirano atleti e appassionati da tutta Europa, ma sono anche di marketing esperienziale indiretto attraverso i filmati, le foto e le connessioni che gli stessi atleti rilanciano sui loro canali social, che spesso vantano migliaia di followers.

‘Sanremo Bike School’ di Fabio Carota da anni organizza eventi, che vanno dalla ‘Urban Downhill’ alla ‘Sut’, senza dimenticare la scuola di mountain bike che sta fornendo basi importanti per la conduzione dei mezzi a due ruote per tanti bambini e ragazzi.

Il calendario gare di ‘Xcu Challenge’ si articolerà su tutto l'arco del 2023, partendo dal comune di Dolceacqua ad aprile, fino a Sanremo nel mese di ottobre con un doppio appuntamento, Cross Country e Urban downhill. Gli altri comuni interessati dalle competizioni sono Bordighera, Taggia, Cipressa, Santo Stefano e anche Diano Castello e per finire, nello spirito di collaborazione con la regione Piemonte, una gara si svolgerà a Limone Piemonte. E’ prevista una classifica generale e quelle per tutte le gare singole in calendario, con premiazioni ai vincitori di ogni singola competizione.

“E’ importante – ha detto l’Assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi – che i comuni della nostra zona facciano ‘sistema’ per poter ospitare manifestazioni importanti come questa che, oltre a far fare sport, garantiscono anche ottimi arrivi sul piano turistico. Importante anche il collegamento tra il territorio della nostra provincia e quello del basso Piemonte”.

“Da qualche anno – evidenzia Mario Rolbado – insieme al ‘Consorzio forestale’, portiamo avanti un discorso turistico-sportivo, con un progetto importante che è stato avviato negli anni scorsi e confermato nell’ottobre scorso durante un workshop, che ha già portato un tour operator norvegese, che garantirà arrivi di appassionati nei prossimi mesi. Quello che presentiamo oggi è un passaggio ulteriore, con gare che portano pubblicità gratuita a tutto il territorio, anche sui social network”.