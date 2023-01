Imperia: ottimo inizio dell'anno per la Rari Nantes, Filippo Sala e Giorgia Cappello ai collegiali nazionali

Comincia nel migliore dei modi l’anno nuovo per il settore giovanile della Rari Nantes Imperia.

Filippo Sala, 16enne, è stato convocato per il prossimo 15 gennaio ad un collegiale di nuoto di fondo, che si terrà alla piscina ‘Sciorba’ di Genova e radunerà la rappresentativa regionale ligure. Insieme a lui, chiamato anche il suo allenatore Renato Marchelli.

Sta invece terminando in queste ore il raduno di Avezzano, che ha coinvolto 18 atlete provenienti da tutta Italia, per il collegiale della nazionale Under 17 di pallanuoto femminile. Tra le ragazze che si sono allenate agli ordini del Ct Giacomo Grassi, anche la 16enne imperiese Giorgia Cappello.