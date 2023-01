Calcio giovanile: da venerdì a domenica tra Camporosso e Sanremo 500 ragazzi per la 'SanremoKup'

Da venerdì a domenica prossimi, il ponente ligure sarà il centro del calcio giovanile con la disputa della 'SanremoKup 2023'. Inizialmente prevista nella città dei fiori, la manifestazione è stata dislocata principalmente sui campi sportivi di Camporosso, a causa dei ritardi nei lavori sul campo a 11 di Pian di Poma, il cui termine era inizialmente previsto a fine novembre.

Il Comunale di Camporosso, lo Zaccari e il campo a 9 di Pian di Poma ospiteranno le sfide che vedranno protagoniste le leve 2010 e 2012. Saranno presenti oltre 40 squadre, tra cui le professionistiche Genoa, Ogc Nice (Francia), Spezia, Entella, Pro Vercelli e Feralpi Salò. L’evento è organizzato dalla BeKings in collaborazione con la Sanremese Calcio del presidente Alessandro Masu.

BeKings è una società torinese di organizzazione di eventi, fondata da Giorgia Contu che ha dichiarato: "Siamo un tour operator specializzato in tornei di calcio giovanile e per la 'Sanremo Kup' ci siamo occupati della parte tecnica e logistica del torneo. Nel ponente ligure, infatti, giungeranno oltre 500 atleti, sinonimo di un notevole introito per le strutture ricettive della riviera. Siamo soddisfatti di questa nuova collaborazione con la Sanremese Calcio poiché finora avevamo collaborato con partner di altre regioni e questa è la nostra prima esperienza in Liguria".

La società biancazzurra ha subito sposato il progetto di BeKings come testimoniano le parole di Alessandro Masu: "Un Evento per il settore giovanile della Sanremese che mancava da troppi anni! Come ho sempre dichiarato, sviluppare il settore giovanile e renderlo unico nel Ponente Ligure è uno dei due obiettivi che mi sono prefissato quando ho rilevato la Sanremese. Questa è la prima delle tante manifestazioni che intendiamo riproporre a Sanremo. L’altra ancora più importante sarà il Torneo Internazionale Carlin’s Boys che tenteremo di organizzare quest’estate! Unico rammarico è quello di aver disatteso le promesse fatte ai genitori di tutto il nostro settore giovanile quando avevamo assicurato che l’impianto di Pian di Poma sarebbe stato pronto a novembre 2022. Per questo motivo, la Sanremese riproporrà al Comune il 'Project' che già aveva presentato a luglio dello scorso anno che prevede un rinnovamento totale dell’impianto ormai obsoleto da anni con nuove strutture oltre i campi da calcio che possano far diventare Pian di Poma la Cittadella dei biancoazzurri".