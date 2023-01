Calcio, Eccellenza. La partita dell'Imperia sul campo del Finale si giocherà a porte chiuse

La partita Finale-Imperia, valida per la 17ª giornata del campionato di Eccellenza, si giocherà a porte chiuse.

Lo ha comunicato la compagine neroazzurra specificando che si tratta di una decisione presa dalla società ospitante. I tifosi dell'Imperia, quindi, non potranno seguire la squadra nella trasferta in terra savonese allo stadio "Borel".