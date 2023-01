Vallecrosia: questa sera il concerto del coro 'Voci e Note' alla chiesa di Maria Ausiliatrice

Questa sera alle 19.30, alla chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice in Vallecrosia, si terrà il concerto dell'Epifania con la partecipazione del coro 'Voci e Note' di Borghetto. Il concerto sarà diviso in tre parti: una prima di canzoni religiose, una seconda di canti tradizionali natalizi e una terza di gospel e spirituals.

Il coro nato vent'anni fa come coro parrocchiale di Borghetto, da molti anni si dedica alla diffusione della musica e della cultura in genere. Lo scopo del concerto di questa sera è anche quello di raccogliere fondi da destinare all'Opera salesiana di Vallecrosia per la cura dei ragazzi più in difficoltà.