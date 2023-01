Arma di Taggia: "Festa in Famiglia" con l'attore Gioacchino Logico

Per il secondo anno consecutivo, il Teatro Parrocchiale SS Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia ospiterà questa sera con inizio alle ore 21 una performance dell'attore Gioacchino Logico.

Una serata di teatro interattivo e di improvvisazione con il bravissimo attore di origini siciliane, che si cimenterà con i versi di Rodari, Trilussa e G. Belli cercando di fornire al pubblico qualche elemento di riflessione insieme a un momento di divertimento.

Lo spettacolo inizierà con alcuni testi scelti dall’attore, ma proseguirà con recitazioni scelte dal pubblico che sarà coinvolto nello spettacolo. Un evento unico e straordinario che vede ancora una volta grande protagonista Gioacchino Logico, che sta ottenendo grandi successi non soltanto in Liguria, ma in diverse regioni. Ha da poco inaugurato la stagione teatrale di Agrigento, dopo aver portato il suo spettacolo “Dante sanza leggio” in diverse località italiane.

La suggestiva scenografia sarà curata e realizzata da Giancarlo Manco.