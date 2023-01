Al via "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania", in corso Italia spuntano stand enogastronomici e di artigianato (Foto e video)

Da questa mattina ha preso il via “Bordighera Christmas Quest - speciale Epifania", realizzato in collaborazione con Espansione eventi di Paola Savella. In corso Italia sono apparsi, infatti, diversi stand enogastronomici, di artigianato, di street food, di libri, di dolci, truccambimbi, laboratori e musica. Olio d’olive, prodotti tipici liguri ma anche focaccia genovese, farinata e focaccia tipo Recco, prodotti agricoli del Piemonte, vini e spumanti doc, farine e pasta artigianale, biscotti, prodotti sardi, specialità del Trentino (speck, strudel, canederli, ecc), formaggi e salumi, salciccia di Bra, filatura mozzarella, arancini siciliani, peperoncini, cioccolateria artigianale, crepes, prodotti al pistacchio, frutta secca e disidratata hanno attirato già molti residenti e turisti.

Per quattro giorni la città delle palme festeggerà perciò “la Befana” che aspetterà i più piccini con giochi e doni. Sono in programma i laboratori “Una calza anche per noi” e “La calza magica di befana Mirtilla!” a cura del Gattile di Ventimiglia. Domani e sabato vi sarà anche “Fattorie di Gusto“, un angolo della gastronomia di eccellenza direttamente in piazza della Stazione, con animazione e sorprese. Domenica, infine, in occasione della 31esima edizione della “Befana Bordigotta“, vi saranno ambulanti in strada e tutti negozi della città saranno aperti per uno shopping in relax. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza la strada sarà chiusa al traffico. Da oggi, invece, la viabilità all'incrocio di corso Italia è veicolata dalla polizia locale.

Fino a domenica Bordighera propone perciò un ricco programma di eventi targati Confesercenti con il patrocinio del comune. Oggi fino alle 18 oltre agli stand vi sarà anche “Quest'anno la calzetta la cuciamo noi", laboratorio per la realizzazione e personalizzazione della calza per la Befana presso lo stand “Robirò”, alle 15, invece, la Befana arriverà sui trampoli.

Domani dalle 10 vi sarà “La Befana” che aspetterà i bimbi che potranno ritirare la calza. Inoltre fino alle 18 verrà organizzato "La scopetta magica", laboratorio di manualità per la realizzazione della scopa della Befana presso lo stand “Robirò” mentre alle 15 vi sarà animazione con il Cappellaio Matto e la distribuzione della cioccolata calda offerta dalla gelateria Coco’s.

Sabato dalle 10 alle 18, verrà organizzato il laboratorio di manualità per la realizzazione di un gatto mobile presso lo stand “Robirò”: “Il gatto Caramello”. Dalle 11 alle 12 vi sarà un laboratorio sulla storia del cioccolato e sulla sua lavorazione: “BordiCiocc”, un dolce viaggio nel mondo del cioccolato con ACAI e il Maestro Cioccolatiere Gabriele Mainero.

Domenica vi sarà un ospite d’onore: Olaf, direttamente da Frozen il regno di ghiaccio. Dalle 9 alle 20 andrà in scena la 31esima edizione della Befana Bordigotta, una giornata di festa commerciale con animazione ed intrattenimento musicale per le vie pedonali della città a cura di Confesercenti. Dalle 10 alle 18 presso lo stand Robirò verrà proposto il laboratorio di manualità “Non c’è gatto senza topo!” dove si potrà costruire il topino di liquirizia. Dalle 10.30 alle 12.30 tornerà il laboratorio sulla storia del cioccolato e preparazione di una tavoletta di cioccolato: “BordiCiocc”, un dolce viaggio nel mondo cioccolato con ACAI e il Maestro Cioccolatiere Gabriele Mainero. Alle 15 vi sarà Befana magic … spettacolo per bambini del Teatro dei mille Colori. Alle 16.30 andrà in scena Melodia nelle Vie con il gruppo itinerante Tequila Band a cura della città di Bordighera in collaborazione con l’Associazione Fare Musica di Sanremo.