San Lorenzo al Mare: dopo gli anni della pandemia la nazionale cinese di marcia torna ad allenarsi in riviera

Dopo gli anni bui del Covid, che ci hanno separati e divisi in più di una infausta maniera, finalmente è giunto il momento di ritrovarsi: all’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare tornano i ragazzi della nazionale cinese di marcia che da parecchi mesi ormai si stanno allenando nelle nebbie di Fossano.

Dal prossimo fine settimana e per tutto il mese sarà un piacere assistere agli allenamenti di questi solidi esempi del rigore e della disciplina che solcheranno le colline del nostro entroterra e sfrecceranno sulla ciclabile per continuare nella palestra dell’Hotel Riviera dei Fiori dove fino a sera tra un infuso di radici di ginseng e gli incitamenti dell’allenatore Sandro Damilano non smetteranno di allenarsi pensando ai prossimi traguardi.

Dopo 3 anni volti sicuramente cambiati, nuovi o solo cresciuti, godranno del nostro clima e speriamo possano sorridere del relax con cui l’Hotel li accoglierà dopo una lunga sessione di allenamento e apprezzare la pace ristoratrice di un’ottima cena. Gli atleti, 7 in totale, sono 6 ragazzi e 1 ragazza e vanno dai 22 ai 28 anni. La nazionale cinese ha al suo attivo oltre a numerose medaglie, anche 3 titoli olimpici e 5 mondiali.