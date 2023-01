Pallanuoto: pubblicato il calendario della stagione 2023 della Serie A2 femminile, la Rari esordisce a Busto Arsizio

La federazione ha pubblicato composizione dei gironi e calendari di Serie A2 femminile di pallanuoto. E’ tutto pronto per il via ai campionati, da domenica 15 gennaio.

Nel raggruppamento 'Nord', dove è inserita la Rari Nantes Imperia, saranno sette le squadre ai nastri di partenza ma la concorrenza si prospetta agguerrita.

La Rari esordirà a Busto Arsizio mentre, per la prima in casa, dovrà aspettare domenica 4 febbraio con ospite il Padova. Ultima della stagione regolare fissata per il 30 aprile con trasferta alla 'Mompiano' di Brescia.

Le partite alla Cascione verranno disputate alle 11, salvo diversa disposizione.