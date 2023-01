Con l'associazione 'PontedassioGiovani' sabato e domenica un torneo di calcio per beneficienza

L’associazione ‘PontedassioGiovani’, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato l’evento ‘Un Calcio in Beneficenza’, al campo sportivo ‘Francesco Aicardi’.

Il torneo di calcio a 5 per ragazzi nati negli anni compresi tra il 1998 e il 2005, si svolgerà sabato e domenica prossimi. Le quote di iscrizione delle squadre che si affronteranno in campo sono destinate in beneficenza a favore dell’Airc, associazione italiana per la ricerca contro il cancro, da quasi 50 anni impegnata nella lotta contro i tumori. In particolare la donazione sarà consegnata al team di ricerca ‘Le falchette Airc’, per borse di studio destinate a giovani ricercatori.

“Durante la due giorni di calcio - dichiarano i portavoce Tommaso Anselmi e Martino Pezzuto - anche gli spettatori che interverranno potranno contribuire perché ci sarà un’apposita scatola-box creata dai membri del gruppo”. Dopo la significativa iniziativa della scritta gigante ‘Pace’ proprio nello stesso campo sportivo in occasione del Giro d’Italia, ‘PontedassioGiovani’ torna a proporre una bella iniziativa che coniuga sport e solidarietà.