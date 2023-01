ASD Badalucco 2009: Gianni Tonen Boeri confermato alla presidenza, ecco il nuovo direttivo

Gianni 'Tonen' Boeri è stato confermato alla presidenza della ASD Badalucco 2009. L'elezione del nuovo direttivo è avvenuta in questi giorni. Cambia invece l'incarico alla vicepresidenza che passa da Mario Pastorelli a Roberto Oliva.



Per le altre cariche del sodalizio badalucchese troviamo: Giampiero Boeri come segretario e come consiglieri Mario Pastorelli, Antonio Paonessa, Cristi Mirea, Alessandro Oliva e Maurizio Donzella. La dirigenza così composta porterà avanti il mandato fino al 2026.

"Rimane come presidente Boeri Gianni Tonen, affiancato, nella posizione di vice presidente da Roberto Oliva da tempo sempre presente nelle attività della nostra società. - commentano dalla ASD Badalucco 2009 - Ha donato tempo, lavoro e la propria passione per la buona riuscita delle varie iniziative: per lui, questo ruolo in riconoscimento di quanto fatto fino ad ora e del suo impegno per il futuro dell’Asd Badalucco".