Vallecrosia: domani pomeriggio alla sala polivalente la presentazione del libro 'Li chiamarono Bersaglieri'

Domani alle 16,30, alla Sala Polivalente comunale di via Colombo, sul solettone sud a Vallecrosia, nell'ambito della rassegna culturale ‘Aspettando il Natale’, si terrà la presentazione del libro ‘Li chiamarono Bersaglieri’.

L'autore del libro è il professor Alberto Guerrini, insegnante di Rovigo. Il Comune di Vallecrosia ha patrocinato l'opera e non solo la presentazione in quanto il fondatore del Rugby a Rovigo, negli anni '30 del secolo passato è stato un vallecrosino, il dottor Antonio Valgoi, medico chirurgo e Capitano di Artiglieria che si fece fucilare al posto dei propri soldati a Cefalonia e a cui fu concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria.

Il ricercatore Alberto Guerrini partendo dal solo nome del fondatore ha scoperto che lo stesso era un giovane studente di Medicina dell'Università di Padova, dagli archivi universitari è risalito al Comune di Vallecrosia e al seguito tragico, benché glorioso, che ebbe la vita del giovane medico.

Lo stesso libro, come si può intuire dal titolo, narra anche delle vicende belliche degli atleti del Rovigo nell'ultimo conflitto mondiale, molti non fecero più ritorno ma la squadra crebbe nel dopoguerra tanto che in quelle zone è il primo sport praticato. La presentazione di giovedì sarà comunque diretta ai valori dello sport in genere, sia a livello morale che fisico.