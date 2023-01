Taggia: venerdì prossimo, appuntamento con il Concerto dell'Epifania della Banda Pasquale Anfossi

Venerdì prossimo, alle ore 15.30, presso l'Auditorium Parrocchiale della Chiesa di SS. Giuseppe e Antonio ad Arma di Taggia (via M. Polo) si terrà il Concerto dell'Epifania della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. In programma musiche di Carosone, Mina, Modugno, J. Stauss. Inoltre verrà eseguita, in occasione dell'’800 Anniversario del Presepe’ di S. Francesco d'Assisi di Davide Teppasso, la 1ª esecuzione di ‘Gloria al Presepio’ e ‘Accanto al Presepio’.



Il Giubileo del presepe è uno dei cinque importanti anniversari dell’ottavo Centenario francescano: nel 2023 si conteranno 800 anni dalla redazione della Regola Bollata; sempre nel 2023 la creazione del primo presepe vivente a Greccio; nel 2024 si ricorderanno le stimmate ricevute dal Poverello a La Verna; nel 2025 la composizione del Cantico delle Creature; nel 2026, ad Assisi, si celebreranno gli otto secoli dalla morte del Santo.