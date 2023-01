Taggia: al Museo Nazionale dei Trasporti la quinta edizione della Festa della Befana

Il Museo Nazionale Trasporti Sede del Ponente Ligure, con la collaborazione del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia e del Comune di Taggia, organizza la quinta edizione della “Festa della Befana” e contemporaneamente festeggia il suo 5° anno di vita.

Lo farà venerdì nei propri locali all’interno della nuova stazione di Taggia/Arma e in quelli della Sede del Circolo di Taggia del D.L.F. Ventimiglia, nella medesima stazione.

L’apertura straordinaria è per le 15 (e fino alle 19) con l’arrivo di una Befana “particolare” per i più piccini con il treno in arrivo a Taggia/Arma alle 15.36. Poi, merenda per tutti gli intervenuti.

Gli spazi espositivi del M.N.T. si trovano sul primo marciapiedi della Stazione, all’interno del quale sono esposti reperti ferroviari, strumenti, cimeli storici di ogni genere, fotografie, oggettistica ed un Simulatore della cabina di guida di un vero locomotore tipo E 656 funzionante, e nei locali inferiori, al piano stradale, dove sono esposti i grandi plastici ferroviari vintage funzionanti ed alcuni interessanti diorami, fra i quali uno riproducente la Funivia Sanremo/San Romolo/Monte Bignone, uno rappresentante i vecchi capannoni per idrovolanti presso il Forte di S. Tecla a Sanremo ai tempi della I° Guerra Mondiale ed altri - realizzati dai soci modellisti del M.N.T. o donati da simpatizzanti.

Nel piazzale coperto al piano stradale sono invece esposti pezzi più “voluminosi” a carattere ferroviario oltre ai due filobus storici ed un’Autoscala per la manutenzione della linea, appartenuti alla Riviera Trasporti e donati al M.N.T. a scopo museale. All’interno di uno dei Filobus è stata allestita una mostra sulla linea filoviaria Ventimiglia/Sanremo/Taggia con oggettistica varia, foto ed un Diorama del Deposito della R. T. di Sanremo.

Per tutta la giornata i soci daranno ai visitatori tutte le informazioni utili relative al materiale esposto.

I membri del M.N.T., ferrovieri in attività, ex ferrovieri, appassionati esterni di ferrovia reale e modellistica e trasporti - hanno come obiettivo salvaguardare e valorizzare il materiale storico che rappresenti e ricordi, oltre alla storia ed al lavoro dei ferrovieri, una linea che a 150 anni dalla sua inaugurazione sta via via scomparendo e di non disperdere le loro professionalità, per mettere il tutto a disposizione della comunità. Senza tralasciare l’impegno a mantenere viva anche la memoria storica linea filoviaria in origine gestita dalla STEL ed ora di proprietà della Riviera Trasporti.

La volontà è quella di ricercare, recuperare e restaurare materiale storico di ogni tipo: gestione, movimento, segnalazione, sicurezza, trazione, fotografico, bibliografico e modellistico. Lo scopo è quello di mantenere e divulgare la cultura ferroviaria e dei trasporti locali in generale e ricordare la storia di questa fantastica linea costiera, che mai più garantirà lo spettacolo che ha offerto a cavallo di tre secoli: dal 1872 al 2016.

Il M.N.T. è aperto ogni sabato dalle 15 alle 19 e su appuntamento per visite guidate, chiamando il 327 1723743.