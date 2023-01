Sanremo: domani si inaugurano i giovedì con dj set al Mamely di via Gioberti

Al Mamely Risto-Pub domani il primo appuntamento dei giovedi in consolle Pedro Dj. Dalle 20 in poi si potrà ascoltare una selezione musicale del dj sanremese che accompagnerà la clientela dall’aperitivo fino a tarda notte.

Pedro Dj si esibisce regolarmente fin dal 2009 in molti locali della città e della provincia proponendo un set sempre innovativo e influenzato dalle sonorità happy e coinvolgenti, i suoi set iniziano con della musica deep-house molto soft e cantata per poi arrivare alla tech-house e far ballare tutta la gente in pista.

Durante la serata si potrà gustare un piacevole aperitivo, cenare al ristorante, assaggiare una selezione di birre artigianali e per finire ottimi cocktail.

Mamely a Sanremo in via Gioberti, 37 è stato completamente rinnovato nel gennaio 2020. Oggi offre alla propria clientela un’esperienza 360°,le specialità del ristorante, riguardano soprattutto le portate a base di carne di diverse qualità e provenienze e cucinate in molti modi per appagare i cultori del genere.

Naturalmente non mancano altre portate con prodotti freschi, di alta qualità e prettamente stagionali, in base alle realizzazioni degli chef Gianni e Fabio. Infatti, si possono degustare anche piatti di pasta fresca fatta in casa con i sapori del mare e della terra, che richiamano le sapienti ricette della tradizione del nostro Bel Paese. Gradita dai commensali anche la Pizza al padellino, tipica ricetta torinese, realizzata con tre diverse farine e tre lievitazioni che la rendono particolarmente soffice e digeribile. Per tanti è una vera piacevole sorpresa, anche in questo caso gli ingredienti dei condimenti sono tipici delle varie regioni italiane.

Il Mamely ha comunque conservato la sua anima storica offrendo ai clienti affezionati un angolo del locale dedicato al pub/cocktail bar. Il bar seguito dal barman Simone, dispone di una grande selezione di gin, oltre 100 tipologie diverse provenienti da tutto il mondo, ma anche una buona selezione di rum e whisky.

La birra è un'altra specialità della casa, oltre alle 10 birre alla spina realizzate in vari stili (weiss, ipa, pils, stout, etc.), ci sono oltre 50 tipi di birre in bottiglia provenienti da vari paesi, da non perdere il fusto conviviale da cinque litri che potrà essere spillato direttamente al tavolo.