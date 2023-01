Perinaldo festeggia l'Epifania con un evento ludico solidale, Guglielmi: "Il ricavato sarà devoluto al Gaslini di Genova"

In occasione della festa dell’Epifania a Perinaldo verranno organizzati laboratori, giochi, spettacoli e vi sarà la possibilità di fare foto con la Befana. Un'evento ludico per i più piccoli che avrà anche una finalità solidale: “Perinaldo ha voluto pensare, oltre ai bambini della zona, anche a quelli meno fortunati costretti a dover vivere le feste natalizie in ospedale" - fa sapere il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi - “L’associazione volontari di Perinaldo, infatti, in collaborazione con mamme, maestre e numerosi sostenitori, ha organizzato un evento ludico con laboratori, giochi, spettacoli di magia, caccia al tesoro e pesca a sorpresa. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al reparto di neuropsichiatria infantile dell’istituto Gaslini di Genova. Numerosi sono stati anche gli aiuti dei commercianti della zona. Vi aspettiamo numerosi”.

Un’iniziativa resa possibile grazie al fattivo interessamento della signora Angela Cassini, presidente dell’associazione volontari di Perinaldo, del sindaco Francesco Guglielmi, del vicesindaco Alessandra Ragalzi e del consigliere Selena Biancheri.

Il programma della giornata prevede l’iscrizione di 10 euro a bambino (il costo include tutti i giochi in piazza, i laboratori, le foto con la Befana e la merenda con cioccolata calda e panettone) a partire dalle 9.30 in piazza della chiesa presso la cassa. I bimbi saranno poi divisi in gruppi. Alla Cantina della Befana, in via del Popolo n° 15, si potranno fare foto con la Befana. Vi saranno laboratori di disegno, lettura, di manuale, di fantasia, astroquiz e giochi in piazza, come tiro alla fune, corsa dei sacchi, bandiera e pentolaccia. In piazza della chiesa andrà in scena pure uno spettacolo di magia alle 11 e alle 15. Inoltre dalla piazza della chiesa partirà anche la caccia al tesoro (con supervisione dei genitori) alle 11.30 e alle 15.30. Infine merenda con cioccolata calda e panettone alle 16, sempre in piazza della chiesa.