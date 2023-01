Imperia, presidio dei peruviani per difendere il presidente Castillo: “Pace per il nostro Paese”

Simbolico presidio nei giardini della prefettura di Imperia a sostegno di Pedro Castillo, il presidente democraticamente eletto che è stato fatto decadere dal Parlamento sulla scorta di una serie di accuse di corruzione ritenute infondate.

“I peruviani in Italia -si legge nel manifestino che è stato consegnato negli uffici della prefettura- scendono nelle piazze di tutta Italia, per manifestare contro il perpetrato dall'attuale Giunta di Governo in Perù, illegalmente al potere e contro la volontà del Popolo , che sta insanguinando il Paese, con l'uccisione e la sparizione di tanti compaesani inermi. Italiani, compaesani , oggi siamo qui a rappresentare le nostre grandi preoccupazioni che regnano nei nostri cuori, per i nostri familiari e parenti che vivono nel nostro Paese, in Perù”.

“Il giorno 7 dicembre in Perù vi è stato un colpo di stato, il Presidente Pedro Castillo , democraticamente eletto dal Popolo peruviano è stato arrestato e fatto sparire. Al suo posto è stata insediata la Signora Dina Boluarte, dal suo insediamento con la complicità della Forze di polizie e dell'esercito stanno terrorizzando, con omicidi e persecuzione, la popolazione peruviana”.

“Oggi in Perù ci sono più di un centinaio di morti e moltissimi feriti , oltre alle migliaia di persone arrestate o fatte sparire dalla polizia e dai militari. Il clima di violenza e di terrore che l'attuale Giunta di Governo sta mettendo in atto, giornalmente degenera contro un popolo inerme pacifico che ha visto arrestare e fatto sparire il suo Presidente Castillo, eletto con regolare elezioni dal Popolo".

“I Peruviani di questa Provincia, oggi con questa manifestazione vogliono portare a conoscenza la Popolazione Italiana, il governo italiano, il prefetto di Imperia, in qualità di massimo rappresentante del Governo Italiano di questa Provincia, della grave situazione venutasi a creare nel nostro amato Paese a seguito del Colpo di Stato. Al Signor Prefetto, chiediamo, di raccogliere le nostre preoccupazioni che abbiamo per i nostri familiari e compaesani che sono nel nostro Paese, e farsi portavoce presso il Governo Italiano affinché intervenga, con la sua diplomazia presso il Governo usurpatore del Perù affinché cessino ogni forma di violenza contro la popolazione, di rilasciare gli arrestati e le persone scomparse, di liberare il nostro presidente Castillo. Ma soprattutto, ristabilire la Democrazia. II Popolo Peruviano, noi suoi figli residenti in Italia emigranti per motivi di lavoro chiediamo all'Italia all'Europa e al Mondo a tutte le persone di buona Volontà solo PACE PACE e PACE per il Popolo Peruviano"