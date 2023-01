Sanremo Ladies in trasferta al 'Vismara': amichevole con la Primavera del Milan

Nuova avventura per le Sanremo Ladies. Le ragazze di mister Ivan Busacca, infatti, giovedì prossimo andranno a Milano per giocare un’amichevole con la squadra Primavera del Milan.

Un’occasione unica per le calciatrici matuziane che si recheranno al centro sportivo 'Vismara' dove, prima, parteciperanno ad un incontro con la prima squadra del Milan che gioca in serie A e successivamente scenderanno in campo per un’amichevole contro la Primavera rossonera.

“Giovedì 5 gennaio porteremo la squadra a Milano per fare un’amichevole con la squadra Primavera del Milan” - fa sapere il presidente della Fc Sanremo Ladies Simone Ricci - “È una bella occasione per le nostre ragazze”.