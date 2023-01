La magia del Natale e della ginnastica nello spettacolo della Riviera dei Fiori al polo sportivo di Valle Armea

Si è svolto il 23 dicembre, al polo sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo, il ‘Saggio di Natale 2022’ della Ginnastica Riviera dei Fiori. Quella che doveva inizialmente essere la festa di Natale dei soci riuniti dopo tre duri anni in un unico evento, si è trasformato in un’emozionante e colorato spettacolo ideato e realizzato dallo staff tecnico societario con il coinvolgimento di tutti i ginnasti che hanno avuto piacere di partecipare.

Davanti ad un numeroso e caloroso pubblico, circa 250 persone in età compresa tra i 3 e 79 anni, come pochi sport possono vantare, hanno messo in scena lo spettacolo ‘Un arcobaleno di emozioni’ coreografie su base ginnica. E sono state le ‘emozioni’ il tema sviluppato nella serata. La ‘Calma’, la ‘Tristezza’, la ‘Paura’, ‘Amore’, ‘Gioia’, ‘Sorpresa’ e la ‘Rabbia’ sono state rappresentate dai ginnasti uniti tra loro, con i nuovi arrivati con soli due mesi di attività e i più esperti che sono con la RdF da anni. Le sezioni agonistiche di ritmica, artistica e trampolino hanno interagito tra loro guidando e incoraggiando i tanti giovani presenti. Non poteva mancare l’arrivo di Babbo Natale che ha portato regali per tutti.

Ogni emozione è stata introdotta da brevi pensieri scritti nei giorni precedenti da alcuni dei partecipanti, letti al momento delle esibizioni. Il risultato complessivo è stato di grande impatto, a dimostrazione delle capacità, della passione, dell’impegno e la indispensabile esperienza e fantasia che il gruppo di tecnici riesce a portare avanti in armonia da oltre trenta anni.

A Daniela Breggion, Monia Stabile, Lorenza Frascarelli, Elisa Addiego, Giulia Bellone, Andrea Vittoria Rosso, Vittoria Arieta, Nicla Londri, Isabel Toribio, Samuele Perotti, Arianna Twiss, Ilaria Cavicchia e Beatrice Asdente capitanate dal direttore sportivo Alice Frascarelli con la preziosa collaborazione delle assistenti Serena Bazzoli, Michela Andreoli, Alice Eremita ed Ambra Borriello sono andati i complimenti e il ringraziamento da parte del consiglio direttivo societario.

Alla serata hanno partecipato anche gli Assessori Giuseppe Faraldi di Sanremo e Barbara Dumarte di Taggia, insieme ai Consiglieri Ethel Moreno e Giancarlo Ceresola, che rendono disponibili le palestre e supportano la società, affiancandola nei numerosi progetti sportivi, educativi e sociali. Gradita anche la presenza del Panathlon, con Angelo Masin.

“Un doveroso ringraziamento – evidenzia la società - alle famiglie che ci seguono e ci supportano in questo difficile ma gratificante percorso di crescita che la nostra associazione porta avanti negli anni”.

Dopo pochi giorni di vacanza il nuovo anno vedrà la RdF protagonista in numerose competizioni del calendario della federazione nelle sezioni agonistiche di ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica, trampolino elastico e nella ginnastica per tutti e la salute e fitness. Saranno proposte attività anche in collaborazione col Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva in sintonia con le proposte da portare avanti in questo nuovo anno pieno di novità.