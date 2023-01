Diano Marina: per la celebrazione del centenario il Golfo Dianese istituisce una borsa di studio

La società calcistica Golfo Dianese 1923, come prima attività per le celebrazione del centenario, ha istituito una borsa di studio per gli atleti e studenti.

“La nostra filosofia di scuola calcio – evidenzia la dirigenza è proprio improntata sulla crescita dei nostri atleti non solo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto sulla crescita sociale, elemento fondamentale per creare le fondamenta sulle quali costruire il nostro futuro. Come disse il grande Johan Cruijff: il calcio si gioca con la testa. se non hai la testa, le gambe da sole non bastano”.