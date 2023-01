CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 3 gennaio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (3D) – ore 16.30 – 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- TRE DI TROPPO – ore 16.15 – 18.30 - 21.30 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 16.45 – 20.45 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- I MIGLIORI GIORNI – ore 16.15 – 18.45 - 21.15 - di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo - con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi - Commedia - "Una deputata invita alla cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera. Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato e deciso a vendicarsi. Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell'altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora. Infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla ‘donna ideale’ contestato sui social…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – ore 16.00 - 18.40 - di Kasi Lemmons - con Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Clarke Peters - Biografico - "Il film celebra la vita e la carriera di Whitney Houston, la più spettacolare cantante pop e R&B, nota anche come The Voice, La Voce. La pellicola ripercorre le tappe del suo viaggio, emozionante e tragico, nel firmamento della musica…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- THE FABELMANS – ore 21.15 - di Steven Spielberg - con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Oakes Fegley - Drammatico/Biografico - "The Fabelmans è una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo trascorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman, un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all'amore di sua madre per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CHARLOTTE M. - IL FILM FLAMINGO PARTY – ore 16.00 - di Emanuele Pisano - con Charlotte M., Alisia Ferri, Eleonora Trevisani, Gabriele Rizzoli, Veronica Gaggero – Commedia/Musical - "Charlotte sta affrontando il primo anno di liceo, e si trova di conseguenza nel periodo più complesso della giovinezza: la tanto temuta adolescenza. Charlotte ha un grande rapporto con Sofia, la sua migliore amica, e nel tempo libero adora visitare un’oasi di fenicotteri, che si trova vicino la casa di campagna di sua nonna. È, quindi, una ragazza di semplici vedute, senza particolari grilli per la testa. Un giorno, scoprirà che questo luogo magico sarà vicino alla chiusura per assenza di fondi con i quali mantenerlo. Così, insieme a Sofia e ad altri amici, Charlotte organizzerà un ballo scolastico per raccogliere del denaro da destinare all’oasi. Ma non tutto andrà come previsto, anzi: l’arrivo di un nuovo ragazzo in città scombussolerà diversi equilibri acquisiti…”

Voto della critica: **

- IL GRANDE GIORNO – ore 17.40 - 19.45 - 21.30 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti - Commedia - "Giacomo e Giovanni si stanno preparando a festeggiare il matrimonio dei loro figli, Caterina ed Elio. Amici fin dai tempi della scuola, i due hanno organizzato festeggiamenti per tre giorni con un vero e proprio "Riccardo Muti" del catering alla guida dei banchetti. Tuttavia l'aria festiva è offuscata dalla presenza di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Aldo si abbatte sui festeggiamenti come un tornado, scatenando una serie di disastrosi ed esilaranti incidenti. Giacomo e Giovanni cercano di salvare il salvabile ma alla fine, sotto l'impeto caotico di Aldo si scopriranno delle crepe che mettono a rischio l'amicizia dei futuri consuoceri, i loro matrimoni e non solo…”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.15 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

- L'ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – ore 18.30 - di Julio Soto Gurpide – Animazione - "L’ispettore Ottozampe è un ragno che risolve molti casi, ma combina sempre guai. Dopo essere stato espulso dalla Polizia per aver distrutto un edifico, l'ispettore decide di prendersi una lunga e meritata vacanza e si imbarca su un aereo alla volta di San Francisco. Ma il suo viaggio è disturbato dalla scomparsa inaspettata di un ospite, il ricco medico Bugsy, in luna di miele con la moglie e vedova nera Arabella. Ce la farà l’ispettore Ottozampe a risolvere questo intricatissimo mistero?…”

Voto della critica: **

- LE OTTO MONTAGNE – ore 21.00 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LE OTTO MONTAGNE – ore 16.30 - 20.45 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 16.15 (3D) - 20.30 (2D) - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- IL GRANDE GIORNO – ore 16.00 - 18.00 - 21.15 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonella Attili, Elena Lietti - Commedia - "Giacomo e Giovanni si stanno preparando a festeggiare il matrimonio dei loro figli, Caterina ed Elio. Amici fin dai tempi della scuola, i due hanno organizzato festeggiamenti per tre giorni con un vero e proprio "Riccardo Muti" del catering alla guida dei banchetti. Tuttavia l'aria festiva è offuscata dalla presenza di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Aldo si abbatte sui festeggiamenti come un tornado, scatenando una serie di disastrosi ed esilaranti incidenti. Giacomo e Giovanni cercano di salvare il salvabile ma alla fine, sotto l'impeto caotico di Aldo si scopriranno delle crepe che mettono a rischio l'amicizia dei futuri consuoceri, i loro matrimoni e non solo…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- TRE DI TROPPO – ore 16.00 – 18.00 - 21.15 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Doppia Programmazione

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.30 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

- LE OTTO MONTAGNE – ore 18.30 - 21.00 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA – ore 21.00 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TRE DI TROPPO – ore 21.00 - di Fabio De Luigi - con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Barbara Chichiarelli - Commedia - "Marco e Giulia sono una coppia molto felice: vivono la loro vita esattamente come la vogliono, piena di passione, di libertà, alla moda, e soprattutto senza figli. Per loro il mondo è diviso in due, l'Inferno, dove vivono tutti quelli che hanno figli e sono sempre logorati dalla stanchezza e dai problemi, e il Paradiso, dove vivono loro e gli altri come loro, senza disordine, senza crisi, problemi, e figli pestiferi. Tuttavia ben presto dovranno affrontare un destino ‘crudele’ quando si risvegliano un giorno con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità!…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it