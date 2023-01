Arma di Taggia: mercoledì il primo evento per 'Noi4You', il via con il 'Laboratorio dell'autostima'

Primo evento importante per Noi4You ad Arma di Taggia, che inizia con quello che diventerà una consuetudine, il ‘Laboratorio dell’Autostima’, condotto sempre dalle psicologhe psicoterapeute del centro di ascolto (alla ‘Casa Grande di Giz’) con il grande contributo della Fondazione ‘Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera’ che dona i preziosissimi spazi per l’incontro.

Il primo appuntamento sarà tenuto dalla fondatrice dello sportello, òa Dr.ssa Sciolla, mercoledì alle 21. Specie in epoca di pandemia ci occupiamo della salute fisica, ma ci preoccupiamo altrettanto di come favorire la crescita psicologica e l’equilibrio mentale dei ragazzi? Molti dei disturbi infatti avvengono in età molto giovanile (depressione, abbandono scolastico, ansia, anoressia) a volte anche prima dei 13 anni. Prevenire vuol dire potenziare i sistemi di difesa e tutela del benessere psichico.

Per ragionare sui possibili fattori che possono aumentare l’autostima, l’autonomia e la responsabilità, per promuovere e rafforzare il benessere psicologico è quasi doveroso partecipare all’evento e diffondere nuovi modelli di pensiero. Per maggiori informazioni si può contattare il telefono dell’associazione ‘Noi4You’ con reperibilità continua, il 3274057468, oppure seguire le pagine Facebook e Instagram.