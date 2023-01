Scomparsa di Enrico Neuhoff e Roberto Mucci, il ricordo e il cordoglio degli Irriducibili Sanremo

Gli Irriducibili Sanremo si stringono alle famiglie di Enzo NEUHOFF e Roberto MUCCI scomparsi in queste ore.



"Il primo è stato giocatore della Sanremese nella Stagione 1969/1970 in Serie D ed è stato poi allenatore-giocatore di Taggese e Loanesi. In seguito, ha allenato nel 1975/1976 e 1976/1977 la Carlin’s Boys (Prima Categoria), nel 1977/78 la Ventimigliese (Promozione), nel 1978/1979 l’Albenga (Interregionale), nel 1979/1980 l’Intemelia (Promozione, da subentrato), nel 1980/1981 la Dianese (Promozione, esonerato), nel 1981/1982 ancora la Carlin’s Boys (Prima Categoria), nel 1982/1983 l’Argentina Arma (Promozione), nel 1985/1986 e 1986/1987 la Taggese (Promozione, esonerato il secondo anno), nel 1993/1994, 1994/1995 e 1996/1997 nuovamente la Carlin’s Boys (Promozione i primi due anni, Prima Categoria il terzo, quando viene esonerato).

Roberto MUCCI invece ha militato giovanissimo nella prima squadra della Sanremese per tre anni. In Serie C1 con 4 presenze nel Campionato 1984/1985, sempre in C1 con 5 presenze nel Campionato 1985/184 e in Serie C2 con 17 presenze nel Campionato 1986/1987. Nato a Sanremo il 04/07/1966 era il figlio di Giuseppe Mucci attualmente addetto agli arbitri nella Prima Squadra. Rimanendo profondamente addolorati per queste due tristissime perdite porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle rispettive famiglie".