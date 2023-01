Sanremo: l'odissea di un lettore per recuperare una raccomandata alle Poste

"Stim.mo Direttore,

scrivo per segnalare quanto segue:

- il giorno 27 rientro a Sanremo e trovo della cassetta delle lettere un "AVVISO DI CORTESIA" di Poste Italiane che mi informa del tentativo di recapito di una raccomandata;

- sull'avviso è specificata una procedura telefonica da seguire per concordare un nuovo recapito; essendo nei termini indicati mi attivo immediatamente, per più volte e per oltre un'ora, senza successo;

- rassegnato il giorno successivo mi reco presso l'Ufficio Postale di riferimento, quello di Corso Matuzia, per il ritiro; 2 sportelli aperti dei quali uno servito da una volonterosa, ma ahimè alle prime armi, operatrice; risultato: più di un'ora di coda. Al mio turno l'operatrice mi informa che, come prima cosa, avrei dovuto chiamare, per concordare la consegna ed evitare code, la già citata procedura telefonica (trattandomi come un semi deficiente); naturalmente faccio presente quanto esposto al punto precedente ma non c'è nulla da fare: vengo invitato a ripresentarmi.

Tralascio, per carità di patria, di esporre quanto indicato nell'"AVVISO DI CORTESIA" per le modalità di ritiro: per usare un famoso termine LUNARE ma che cerco di rispettare alla lettera;

- con una certa agitazione mi ripresento suddetto Ufficio Postale questa mattina, 2 gennaio: 1 sportello aperto e servito dalla già precedentemente descritta operatrice; risultato: 75 minuti di coda. Arriva finalmente il mio turno ma, proprio in qual momento, il sistema informatico del caso si blocca e deve essere riavviato: passano altri 15 minuti. Finalmente l'operatrice può operare però, la raccomandata, non è ancora presso l'Ufficio: devo tornare domani!

Al termine di un recente messaggio agli Italiani, trasmesso a reti unificate, ci siamo sentiti fare auguri di buon anno: ne abbiamo certamente bisogno.

Rassegnati ma sempre cordiali saluti:

Marco Perfetti".