San Bartolomeo al Mare: in tante della scuola Primaria 'Filipponi' ricordano Francesca Ardoino

“Ieri, in tarda serata, si è spenta Francesca Ardoino, per tutti Franca, per noi la nostra bidella Franca. Per anni ci ha accolto col suo sorriso, facendoci trovare ogni mattina aule pulite, ha preparato magiche camomille e non ha esitato ad impugnare martello e chiodi per qualche riparazione di emergenza”. Ci scrivono Tiziana, Simonetta, Monica, Roberta, Mariella, Fernanda, Maria Angela, Dina, Nicoletta , Sara e tante altre”

“Grazie ai suoi gesti quotidiani (non mancava quasi mai) – proseguono - e alla sua disponibilità ci siamo sempre sentiti una famiglia numerosa in una bella casa, la Scuola Primaria ‘A.Filipponi’ di San Bartolomeo al Mare. Non di rado il suo impegno per noi andava oltre i cancelli del cortile ed eccola dunque diventare anima curiosa e competente della Donadora, la passeggiata ecologica che ha portato centinaia di alunni e molte maestre a scoprire pieghe e angoli nascosti del nostro territorio contribuendo a farcelo sentire più nostro e quindi ad averne amore e rispetto. E poi la festa di San Matteo e le manifestazioni sportive al campo di tiro con l’arco, quando, insieme con il suo inseparabile Gigi, preparava pane e olio per tutti e di così buono non ce n’era proprio”.

“Vai dunque Franca, Gigi ti aspetta, lui sempre così diretto e pratico stará già brontolando perché, al solito, ci si perde in chiacchiere”.