Diano Marina: border collie scappato questa notte da un camper in via San Siro, l'appello dei proprietari

"Questa notte il nostro Jack, border collie, spaventato dai tantissimi botti è scappato. Noi siamo in camper, a Diano Marina, ho aperto pochissimo la porta per stappare una bottiglia, i vicini hanno fatto partire dei fuochi che mi hanno fatto tremare lo stomaco. Jack era sotto il tavolo e al botto ha spalancato la porta come una furia. Siamo in via San Siro. Una signora ci ha consigliato di cercarlo in su, sul Pizzo.. noi non sappiamo neanche dov'è.. aiutateci per favore a ritrovarlo. Grazie Anna e Aldo".