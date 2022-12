Elezioni: Imperia Rinasce, "Per il 2023, auspichiamo che il dibattito nel centro sinistra rafforzi la nostra lista civica"

"Il 2023 sarà l’anno delle elezioni amministrative e noi di Imperia Rinasce siamo pronti con il nostro programma e le nostre idee a candidarci per amministrare la città".



Inizia così il messaggio di auguri di Imperia Rinasce, la lista civica candidata per le elezioni 2023 a Imperia. Dal movimento aggiungono: "Con Ivan Bracco, nostro candidato Sindaco, abbiamo intrapreso un percorso che sta raccogliendo, lungo il tragitto, l’entusiasmo, la passione e le competenze di tanti Amici. Si respira una passione politica, “rinata” in tanti, che rappresenta una prima vittoria".

"In questi ultimi mesi abbiamo incontrato tantissimi cittadini. - proseguono - Per precisa scelta politica abbiamo deciso di partire dal “basso”, dagli inascoltati, da coloro che, conseguentemente, hanno perso fiducia nella politica. “Imperia Rinasce” è nella città ed è pronta ad ascoltare tutti; siamo solo all’inizio del viaggio".



"Ascolteremo ed accoglieremo nella nostra “squadra” ogni Cittadino che vorrà dare il suo contributo, auspicando che il dibattito, in corso nel centro sinistra, possa rafforzare, ulteriormente, la nostra lista civica contribuendo alla rinascita politica, economica e sociale della nostra amata città" - concludono.