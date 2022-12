Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 dicembre a domenica 1 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 30 DICEMBRE



SANREMO

9.00. Escursione da Verezzo alla Grotta della Torre accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo dalla ex-stazione ferroviaria oppure 9.30 dalla chiesa di Verezzo San Donato, info 338 1375423 (più info)

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00. Intrattenimento musicale a cura del Gruppo Musicale ‘Come Una Volta’ con canzoni degli anni '60 e '70, Over Senior Residence in Via Anselmi 3

16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920



16.00. Per la Rassegna musicale ‘Swing Corner of Christmas’, ‘From Broadway to Jazz’: concerto dell’Ines Aliprandi Quartet formato da Ines Aliprandi, voce e pianoforte, Marco Moro al flauto, dal contrabbasso di Mauro De Moro e dalla batteria di Enzo Cioffi. A cura del Centro Studi Musicali ‘Stan Kenton’. Portico Palafiori

17.00. Concerto della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ in centro città

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

14.00-18.30. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

21.00. Concerto delle feste dell’orchestra Sinfonica di Sanremo con musiche di Johann Strauss e Wolfgang Amadeus Mozart (15 euro). Teatro Comunale (acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA

15.00. Incontro di canto di gruppo con la docente L. Serecchia. Iniziativa a cura del Modern Music Institute Vallecrosia con Industrie Musicali. Sala polivalente

21.00. Concerto Gospel a Vallecrosia Alta a cura dell'associazione musicale Family Band Gospel Choir

BORDIGHERA



10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

15.30-18.30. Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio (chiuso il 31 dicembre)



17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

18.00. Concerto di Mario Cau & Zingarò in Centro Città

OSPEDALETTI



16.00. 'Christmas Circus’: spettacolo natalizio per bambini e famiglie con numeri di giocoleria, equilibrismo e numeri aerei a cura di Fem Spettacoli. Piazza Europa

TAGGIA ARMA



15.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



RIVA LIGURE



10.00-16.00. Mostra di pittura del Prof. Danilo Donati nell’atrio del Comune (tutti i giorni sino al 6 gennaio)

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Mostra di acquerelli ‘Luce ed Atmosfera’ dell’insegnante e pittore Danilo Donato nella sala del Comune (fino al 6 gennaio)

DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

10.00. ‘Sapori e tradizioni aspettando l'anno che verrà’ 2022: stand di prodotti tipici e hobbistica, musica e animazione per bambini. Organizzazione a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi. Vie del centro cittadino

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 gennaio



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-17.30. Mercatino con i prodotti tipici, ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled‘, cartoline e altre cose fatto di carta, formaggi vegani, dolci, miele, pane, olio e tanto altro + intrattenimento musicale. Piazza del Paese

21.00. ‘Natale... Racconti di cornamusa’: concerto del ‘Fabio Rinaudo Duo’ con brani appartenenti al grande patrimonio della musica tradizionale dedicata a questo periodo dell’anno. Castello della Lucertola, ingresso libero



DIANO CASTELLO



15.30. ‘Testafina salva il Natale’: teatro di burattini natalizio e distribuzione di zucchero filato. Centro storico

20.30. Concerto di Natale con la corale Città del Castello diretta dal M° Nicholas Tagliatini e con il Coro Polifonico ‘Città di Loano’ diretto dal M° Mattia Pelosi. Chiesa Collegiata San Nicola da Bari, ingresso libero



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VILLA FARALDI

15.00-17.00. Seconda edizione dei ‘Presepi dei Faraldi’. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi (sabato e venerdì, fino al 6 gennaio)

FRANCIA

MONACO



11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



19.30. ‘Faust’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco, fino al 31 dicembre (più info)

20.30. ‘Les Vilaines’: spettacolo di teatro musicale che rievoca le grandi révues parigine e la loro vita dietro le quinte. Théâtre des Muses (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

17.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Circo di Natale sul ghiaccio (tre spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio su scene sorprendenti e maestose: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, senza dimenticare Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)





SABATO 31 DICEMBRE



SANREMO

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

20.00. Gran Cenone con dj set e show al ‘VN – Villa Noseda’ in Corso degli Inglesi 1, info +39 335 186 1905 (più info)

20.00. ‘New Year’s Eve’: Dinner & Music & Show + Partynight ‘Let's Party Dance’ + Vocal Show con Andrea Mazzia, Dj Stefano Riva + Animazione Aerea e Go Go Dancers by ad Astra Events. Victory Morgana Bay, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



21.00. Gran Galà di Capodanno al Roof Garden del Casinò di Sanremo: musica con i Baluba Shake, lo show ‘Rumore’ tributo a Raffaella Carrà con il corpo di ballo ‘Gran Casinò’ e Dj set con Franco Frassi

21.00. Festa di Capodanno con cenone e intrattenimento musicale. Ristorante Strambò a Portosole, via del Castillo 17 (più info)



22.00. Aspettando la mezzanotte, intrattenimento con disk jockey + dalle 22.30 a mezzanotte concerto di Irene Grandi. Dopo i fuochi, gli auguri di buon anno di Irene Grandi e dj set sino alle 2. Pian di Nave

24.00. Spettacolo pirotecnico sul Porto Vecchio, Molo di Ponente



IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.00-19.00. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

22.30. ‘Capodanno 2023’: sulla balconata del Teatro Cavour i ‘Blues and Sugar’ propongono un omaggio a Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari. Al termine Dj Set a cura di Enzo Testini ‘Dj Tex’ e i ragazzi di The Klub, Nicolò Comiotto, Manuele Giamminola Guatelli ed Emanuele Andreozzi. Isola pedonale di Via Cascione a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

VALLECROSIA

20.00. Cenone di Capodanno: serata di festa per famiglie e giovani con animazione a musica (30 euro adulti, 15 euro bambini fino ai 12 anni, bevande incluse). Oratorio Don Bosco (iscrizioni presso i bar dell’oratorio)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

15.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423



17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

21.30. ‘Capodanno in Piazza’: apertura con DJ Set di ‘El Coach’ + dalle 22.30, Disco music anni 70-80 con i ‘Libero Arbitrio’ + alle 24.00, ‘Light Show. performance che unisce luce, forme e musica + all’1.00 DJ Set di ‘El Coach’. Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI

20.30. ‘Sagra di Capodanno 2.0’: festa per l’arrivo del nuovo anno con i musici dell’’Long Island Band e la Disco Music di Daddy Dj e Dj Rabba (birra e porchetta 10 euro a cura dell'associazione ‘U Descu Spiaretè’. Piazza Nassirya

TAGGIA ARMA



14.30. Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’ alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al recuperato castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo in piazza IV novembre (capolinea del bus linea 13), prenotazione mail a: raffaella.asdente@alice.it oppure un sms al cell. 338 6913335



RIVA LIGURE



10.00-16.00. Mostra di pittura del Prof. Danilo Donati nell’atrio del Comune (tutti i giorni sino al 6 gennaio)



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Mostra di acquerelli ‘Luce ed Atmosfera’ dell’insegnante e pittore Danilo Donato nella sala del Comune (fino al 6 gennaio)

15.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



22.30. ‘Conto alla Rovescia - Welcome 2023’: Festa di Capodanno in piazza con musica e animazione dal vivo a cura di Gianni Rossi + Mega maxi schermo per cantare e ballare tutti assieme aspettando il countdown e brindare all'arrivo dell'anno nuovo. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 gennaio

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO



10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VILLA FARALDI

15.00-17.00. Seconda edizione dei ‘Presepi dei Faraldi’. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi (sabato e venerdì, fino al 6 gennaio)

FRANCIA

CANNES



20.30. Concerto gospel del Coro di 100 voci The Tower for Peace composto da coristi da 24 Paesi. Grand Auditorium del Palais des Festivals, info +33 4 92986277 (più info)



MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: ultimo giorno della mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (più info)

19.30. ‘Faust’: spettacolo di balletto con le coreografie di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.00 & 22.15. ‘Les Vilaines’: spettacolo di teatro musicale che rievoca le grandi révues parigine e la loro vita dietro le quinte. Théâtre des Muses (più info)



20.00. ‘Queen Machine Symphonic’: dinner show con i più grandi successi dei Queen. Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, info +377 98 06 36 36 (più info)

NICE



11.00, 14.00 & 17.00. Circo di Natale sul ghiaccio (tre spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio su scene sorprendenti e maestose: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, senza dimenticare Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)

11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)



14.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



DOMENICA 1° GENNAIO 2023



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali. Piazza San Sebastiano (nelle chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino al 6 gennaio

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

17.00. Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con musiche della famiglia Strauss (a pagamento). Sala privata del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



9.00-19.00. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

15.30-18.30. Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio



17.00-19.00. Mostra ‘I luoghi dell'abbandono - fotografie in bianco e nero’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 14 gennaio, ingresso libero

17.00.‘La gioia in musica’: concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Musiche di Strauss,Grieg e Glinka. Palazzo del Parco (a pagamento)

OSPEDALETTI



11.00. ‘Festa della Rosa’: auguri dell’Amministrazione comunale con l’omaggio di una rosa ad ogni donna che sarà presente in piazza Europa

TAGGIA ARMA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

14.30. Passeggiata da Arma di Taggia a Bussana Vecchia alla scoperta dell'affascinante borgo degli artisti, famoso villaggio distrutto dal terremoto del 1887 e poi abbandonato (10 euro). Ritrovo in Piazzale Chierotti, passeggiata a mare, info 338 1375423



RIVA LIGURE



10.00-16.00. Mostra di pittura del Prof. Danilo Donati nell’atrio del Comune (tutti i giorni sino al 6 gennaio)

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Mostra di acquerelli ‘Luce ed Atmosfera’ dell’insegnante e pittore Danilo Donato nella sala del Comune (fino al 6 gennaio)

SAN LORENZO AL MARE



17.00. ‘Io, Giacomo Puccini innamorato dell’amore’: spettacolo musical-teatrale con Franco La Sacra (Giacomo Puccini) accompagnato dalla soprano Angela Cirillo e da Piera Ranieri al pianoforte. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, via Vignasse 1, ingresso libero sino ad esaurimento posti, info e prenotazioni 347 7302028

DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00. Passeggiata del Primo dell’anno e Brindisi all’anno nuovo con la guida GAE Luca Patelli. Musica di Wine and Moses Jazz Quartet + brindisi con panettone. Ritrovo in piazza Torre Santa Maria, prenotazione obbligatoria al numero +39 347 600 6939

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 gennaio

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VALLEBONA

17.00. Concerto d'organo Agati nella Chiesa di San Lorenzo



FRANCIA

CANNES



20.30. Concerto gospel del Coro di 100 voci The Tower for Peace composto da coristi da 24 Paesi. Grand Auditorium del Palais des Festivals, info +33 4 92986277 (più info)



MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

NICE

11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



15.00 & 17.30. Circo di Natale sul ghiaccio (due spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio su scene sorprendenti e maestose: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, senza dimenticare Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione (più info)





