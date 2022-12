Mese di dicembre ricco di campioni in allenamento per l'Australian Open al Circolo Tennis Sanremo (Foto)

Il circolo Tennis Sanremo è diventato per un mese il centro di attrazione di buona parte del tennis italiano di vertice. La straordinaria circostanza di avere ben tre campioni nati a Sanremo (Fabio Fognini, Gianluca Mager e Matteo Arnaldi) ha fatto sì che attorno a loro si radunasse un cospicuo numero di giocatori professionisti, attirati dal clima mite della riviera di Ponente, quello ideale per preparare all’aperto, sui due campi in sintetico di nuova realizzazione, la nuova stagione che partirà proprio all’aperto e sui campi in veloce dell’Australia.

Stella del gruppo, per classifica, carisma e personalità proprio Fabio Fognini, uno dei migliori tennisti italiani di sempre, migliore classifica ATP al numero 9 in singolare e al numero 7 in doppio, nato nel 1987 e ancora altamente competitivo su tutte le superfici. Accompagnato dal coach German Gaich, si è appoggiato al preparatore atletico del circolo Diego Silva. Alla stessa posizione come migliore classifica, Roberto Bautista Agut, accompagnato dal coach Daniel Gimeno Traver. Quindi un altro giocatore nativo di Sanremo: Gianluca Mager, nato nel 1994, migliore classifica ATP al numero 66 solo lo scorso anno, pronto a riprendere la posizione che merita, allenato da Matteo Civarolo, nella duplice veste di coach e direttore della Sanremo Tennis Team, l’accademia di tennis ospitata dal circolo Tennis Sanremo, con Diego Silva come preparatore atletico. Ad affiancare Civarolo nel ruolo di coach, Javier Nalbandian, argentino, già coach del fratello David, salito fino alla posizione numero 3 della classifica mondiale.

Quindi il terzo tennista nato a Sanremo, Matteo Arnaldi, il più giovane dei tre, migliore classifica ATP alla posizione 131, che nel 2022 ha compiuto un vero balzo in avanti che lo ha portato a disputare la prestigiosa competizione “Next Gen” quella dei migliori 8 giocatori al mondo under 21, allenato alla Sanremo Tennis Team da Alessandro Petrone e seguito per la parte atletica da Diego Silva e da Filippo Ferraris. Dalla Puglia proviene Andrea Pellegrino, migliore classifica ATP 136, allenato da Giovanni Galuppo, spesso presente a Sanremo per allenamenti. Altro giovane prospetto, Mattia Bellucci, migliore classifica 153, con il coach Fabio Chiappini. Da Novara, Giovanni Fonio, allenato da Rondoni Pietro. Il più giovane della squadra, Matteo Gigante, in forte crescita nel 2022, già presente a Sanremo per il Challenger di aprile.

Tutti i giocatori hanno manifestato la loro soddisfazione per la qualità degli allenamenti, la dotazione delle strutture del circolo Tennis Sanremo e il clima di amicizia e rispetto che si è venuto a creare. Amicizia che non influirà certo sul forte agonismo che potremo ammirare già con gli Australian Open di gennaio.