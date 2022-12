Kickboxing, Muay Thai, K-1 e pugilato: 'Indomita Sanremo' e 'MG Fight Team' fanno nascere il 'Legion Fight Team'

Dal connubio tra ‘Indomita Sanremo’ e ‘M.G. Fight Team’ e dall'idea dei rispettivi maestri David D'Ambrosio, Mirko Grillo e Stefania Armando nasce il gruppo ‘Legion Fight Team’.

L'idea era quella di formare un gruppo di agonisti d'élite che raccogliesse i migliori atleti, piccoli e grandi, dei due team, uniti sotto un unico ìstendardo’. L'accesso a questo gruppo non sarà facile e soprattutto non sarà per tutti; la selezione sarà effettuata dai maestri sulla base di caratteristiche tecniche e psicofisiche che sono già ben chiare e impresse nell'anima di questo progetto. Nel gruppo Legion potranno entrare atleti di varie specialità, quali Kickboxing, Muay Thai, K-1 e pugilato.

Il nome e il logo sono un insieme di modernità grafiche, così come un riferimento ai fighter del passato e alla storia italiana... dai gladiatori, ai legionari al nostro amato tricolore, rafforzati da una frase latina il cui significato è ‘Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza’. Nei primi giorni del 2023 il progetto prenderà vita in tutte le sue forme, con l'attivazione sui social, le attività agonistiche, l'organizzazione di eventi e di importanti stage.