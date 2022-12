Coronavirus: calano tamponi e nuovi contagiati, tasso di positività e ricoverati in calo

Calano i tamponi e anche i nuovi contagiati da Covid nella nostra regione, che oggi sono 553, dei quali 67 in provincia di Imperia, 68 nel savonese, 311 a Genova e 106 a La Spezia.

Casi in calo per il numero inferiore dei tamponi eseguiti rispetto a ieri: sono stati 4.305 dei quali 742 molecolari e 3.563 antigenici rapidi. Tasso di positività in calo al 12,84%.

Scendo anche oggi i ricoverati in regione: sono 422, 13 in meno di ieri, dei quali 11 (-1) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 58 (3 in meno di ieri), dei quali 4 in terapia intensiva (come ieri).

Sono segnalati 2 morti, dei quali nessuno nella nostra provincia. Continuano a calare anche oggi le persone in isolamento domiciliare: 4.955 (-97).

