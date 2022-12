Reddito di cittadinanza: percettori in calo in tutta la Liguria, ma solo a Imperia si registra l'aumento: ecco tutti i dati di fine anno provincia per provincia

Nel Nord Ovest, ma non in provincia di Imperia, il numero dei nuclei familiari percettori di reddito e pensione di cittadinanza è calato anche a novembre, confermando un fenomeno in atto da mesi e anticipatore delle decisioni del governo Meloni.

Il mese scorso ne sono stati contati 57.816 in Piemonte (57.951 a ottobre, 58.176 al 30 di settembre e 59.941 alla fine di agosto), 20.786 in Liguria (rispettivamente 20.925 a ottobre, 21.145 a settembre e 21.756 ad agosto) e 820 in Valle d'Aosta (rispettivamente 826, 822 e 856).

In Liguria quindi, i nuclei familiari percettori di reddito o pensione di cittadinanza hanno ricevuto dall'Inps complessivamente 10,2 milioni di euro rispetto ai 33 milioni arrivati in Piemonte e ai 338.176 euro della Valle d'Aosta. Totale della spesa mensile Inps per il Nord Ovest: circa 45 milioni.

Ecco il numero di nuclei percettori di reddito e pensione di cittadinanza a ottobre, per provincia: Alessandria 6.258 (6.227 a ottobre), Asti 2.742 (2.773), Biella 2.091 (2.082), Cuneo 4.165 (4.180), Novara 3.878 (3.847), Torino 35.134 (35.356), Verbania 1.181 (1.184), Vercelli 2.350 (2.342), Genova 11.414 (11.499), Imperia 3.835 (3.822), La Spezia 2.154 (2.166), Savona 3.383 (3.439).

Guardando i dati regionali, Genova, Savona e La Spezia registrano numeri in calo mentre Imperia incassa l'aumento: +13 per la nostra provincia.

Sempre l'Inps ha poi, rivelato che nei primi 11 mesi di quest'anno, sono stati 98.290 i nuclei familiari che hanno fatto domanda di reddito/pensione di cittadinanza nel Nord Ovest (92.874 nei primi dieci mesi), di cui 71.454 in Piemonte (67.626), 25.738 in Liguria (24.229 in Liguria) e 1.098 in Valle d'Aosta (1.019). Il numero dei nuclei familiari richiedenti reddito/pensione di cittadinanza dall'inizio di gennaio alla fine di novembre ha già superato il totale dell'intero anno passato. Nel primo anno di introduzione della misura contro la povertà sono stati erogati 3,9 miliardi mentre nel 2020 la spesa ha superato i 7,14 miliardi. E nel 2021, anche a causa delle difficoltà economiche legate alla pandemia, la spesa ha superato gli 8,8 miliardi.