Morte di Pelè, il presidente della Regione Giovanni Toti: “Addio al più grande, addio O Rei"

Pelè giocò in due occasioni a Genova, entrambe con la maglia del suo Santos: la prima volta nel 1959 per un'amichevole contro il Genoa con oltre 50mila spettatori al Ferraris e la seconda nel 1969, sempre nello stadio di Marassi, contro una selezione mista di Genoa e Sampdoria, in una partita che si concluse con la vittoria dei brasiliani per 7 a 1.