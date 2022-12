Pallamano, al Palazzetto dello sport amichevole tra gli under 17 e i veterani dell'Abc Bordighera (Foto e video)

Scambio di auguri in puro stile Abc in vista delle feste natalizie. Mercoledì scorso, al Palazzetto dello Sport della città delle palme, è infatti andato in scena l'incontro amichevole di pallamano tra le nuove leve, i ragazzi dell’under 17, e il gruppo veterano dell’Athletic Bordighera Club Handball, formato da ex giocatori dell'Abc che hanno dato lustro al nome della città e alla pallamano per l'Italia ma non solo.

“I ragazzi dell'under 17 chiudono il girone di andata del campionato italiano al 3° posto e sono, secondo la classifica, la miglior difesa del campionato. I nostri ex giocatori, coordinati da Walter Lucioli, per tutti Wally, invece, si sono impegnati da settembre con allenamenti settimanali e finalmente hanno potuto disputare una partita all'insegna dell'amicizia e dei vecchi tempi” - fa sapere l’Abc Bordighera.

“L'importante è divertirsi e non farsi male” - dichiarano tutti i dirigenti dell'Abc - “Dopo le foto di rito, alla presenza del presidente Rizzi, è iniziato l'incontro che da subito è stato agguerrito ma sempre sotto il segno dello spirito sportivo. I ragazzi hanno sfruttato la parte atletica, i nostri ‘over’, invece, hanno sfruttato l'esperienza. Il punteggio alla fine del primo tempo è: ABC U17 3 Vs ABC Over 4. Ottime le parate sia di Christian dell’under 17 che di Darles del gruppo over. I ragazzi dell’under 17, in quest'occasione, hanno giocato contro uno dei loro allenatori, Gigi”. “Anche il secondo tempo è trascorso veloce tra azioni che hanno tenuto sulla corda un po' tutto il pubblico, diviso tra chi tifava per i figli e chi per i mariti o per le mogli. Nel gruppo over è scesa in campo pure la coach dei ragazzi dell’under 11, la nostra instancabile Stefania. Qualche impegno e qualche malessere purtroppo non hanno permesso di poter avere al Palazzetto dello Sport tutto lo staff tecnico e dirigenziale. La partita, alla fine, si è conclusa: U17 8 - Gruppo Over 12, con l'entusiasmo totale di tutto questo bel gruppo. Ringraziamo Andrea e Sax per seguire con Gigi i ragazzi dell’under 17 e Wally per organizzare sempre gli allenamenti e tenere ben coeso il gruppo over. Ringraziamo anche alcuni amici che sempre rispondono alle richieste di aiuto nell'organizzazione delle partite e tutti gli sponsor che ci sostengono sempre. Sicuramente queste partite saranno da ripetere”.

Alla conclusione della partita si è svolto un momento conviviale tra gli atleti e lo staff. “La serata è infatti terminata con una bella ‘pizzata’ tra atleti, famiglie, soci sostenitori e dirigenti” - afferma l’Abc Bordighera - “Giovedì scorso, invece, presso la palestra Conrieri si è svolto lo scambio di auguri tra tutti i nostri piccoli atleti, gli under 11, gli under 13 e come sempre i ragazzi dell'under 17, che non riescono a stare lontani dal loro sport preferito. È stato un bel pomeriggio di sport e divertimento con diverse partite che hanno visti impegnati tutti i ragazzi e i tecnici che, dopo anni, hanno rivestito i panni da atleti. Gradita è stata la visita dell'assessore allo sport Stefano Gnutti che ha portato il suo augurio di buone feste. Il pomeriggio si è concluso con un buffet offerto dalla società che ha colto l'occasione per augurare nuovamente un buon Natale a tutti e un felice anno nuovo”.

Il prossimo appuntamento per la società guidata da Roberto Rizzi sarà il 7 gennaio presso il Palasport di Bordighera dove torneranno a calcare il parquet le ragazze, impegnate nel campionato francese che quest'anno affrontano con una formazione mista, composta anche dalle giocatrici della pallamano Imperia/Riviera San Camillo.

Ecco gli sponsor dell’Abc Bordighera: Roberto Rodo/Fideuram, Era Food, Riello, Rollando, Ir, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli.