Calcio: il presidente dell'Argentina Arma Luigi Barisciani traccia il bilancio della società nel 2022

Luigi Barisciani presidente dell'Argentina Arma ha tracciato un bilancio dell’anno che sta per terminare. Lo ha fatto ringraziando ogni persona che fa parte della nostra società sportiva infatti tra atleti, staff e dirigenti superiamo le 40 persone che ogni giorno cercano di fare del loro meglio possibile.

“Un gruppo di persone – dice Barisciani - dedite alla causa Argentina che attraverso un impegno forte, deciso, concreto ci hanno permesso di partire con il piede giusto e che porranno le basi per un 2023 importante. Il 2022 ha segnato la Rinascita della nostra Argentina! Per noi è stato un anno molto impegnativo per lo sforzo mentale ed organizzativo che abbiamo sostenuto. L'impegno condiviso da tutti ha dato vita a questo sogno: un Argentina forte, concreta e affidabile! Un Argentina che cresce in modo organico con la città di Taggia di cui ci sentiamo parte attiva. Abbiamo potuto tastare con mano l'entusiasmo della gente. In tutti i negozi e attività della città sono stati omaggiati calendari, sciarpe, foto dei nostri ragazzi e l'accoglienza che il nostro responsabile commerciale ha ricevuto è stata sempre molto calorosa”.

“Alle nostre partite – prosegue - abbiamo avuto modo di vedere gli spalti pieni di ragazzi cosa che va oltre ogni rosea aspettativa per la categoria sportiva di appartenenza. Questo ci ha dato conferma di quello che si era già percepito ovvero che l'Argentina è nel cuore di tutti!”

I RISULTATI E SETTORE GIOVANILE: “I risultati parlano da soli. Una squadra nuova nella quale riscontriamo già grande affiatamento e voglia di vincere, come è nella nostra mentalità. Tutto lo staff ha lavorato e sta lavorando nel migliore dei modi. Assistendo a tutte le partite, i ragazzi ci sono piaciuti molto poichè abbiamo visto passione, impegno e coinvolgimento nel progetto sportivo; a questo non sono mancati i risultati infatti siamo ancora in lotta per entrambi gli obiettivi di inizio stagione ovvero la vittoria del campionato e quella della Coppa Liguria. Il 2023 segnerà un nuovo progetto sociale grazie alla realizzazione di un settore giovanile e una ‘scuola calcio’ in cui crediamo fortemente perché ribadiamo che la nostra intenzione é fare attività socialmente utili e far crescere giovani ragazzi che potranno vestire la maglia dell’Argentina creando un ciclo di continuità. Il settore giovanile deve e dovrà essere un ponte con la Prima squadra. Il settore giovanile deve e dovrà essere un ponte con le famiglie. Tutto ruota intorno ai bambini! La nostra più grande speranza come già dichiarato è che in futuro un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile possa vestire la fascia da capitano della prima squadra per poi affacciarsi in realtà importanti del panorama calcistico regionale e nazionale. Il progetto avrà un nome ben definito: ‘Argentina junior’. Sarà il logo che i nostri bambini avranno sulle maglie per creare continuità con la prima squadra. A partire da gennaio formalizzeremo le preadesioni di tutti quelli che ci hanno già contattato in questi mesi. Per tutti gli altri comunicheremo le modalità per chi vorrà credere nel progetto giovanile. A tale proposito voglio ringraziare il sindaco di Pompeiana Vincenzo Lanteri, persona affabile, preparata e attenta al ‘sociale’ con il quale abbiamo concluso positivamente la trattativa per la gestione del centro sportivo polivalente coperto. Un area di oltre 850 mq a disposizione per i nostri bambini che rientrerà nel progetto settore giovanile”.

CAMPO SPORTIVO "EZIO SCLAVI": “Vogliamo ringraziare il presidente Alex Buffa per la disponibilità del campo sportivo ‘Colombera’ di Santo Stefano al Mare il quale ci ha permesso di avviare la nostra stagione su un campo praticabile. Fermo restando che la casa dell'Argentina è il campo Ezio Sclavi e come tale tutti vorremmo che tornasse ad esserlo. Purtroppo al momento la nostra richiesta di assegnazione dello stesso pur accollandoci le spese di risistemazione è stata rifiutata a tal proposito reitereremo la nostra disponibilità finché non vedremo che la situazione sarà normalizzata. Concludiamo augurandovi un 2023 sereno e ricco di molte soddisfazioni!”