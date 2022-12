Sanremo: venerdì prossimo il quartetto di Ines Aliprandi chiude lo ‘Swing Corner’ 2022

Venerdì 30, con inizio alle ore 16.30, è in programma sotto il portico del Palafiori di Corso Garibaldi, il concerto conclusivo della IX edizione di “Swing Corner of Christmas”, la rassegna invernale promossa da Centro Kenton e Assessorato al Turismo con il patrocinio della Fondazione “Lelio Luttazzi” e del “Sultanato dello Swing”. Dopo l’ottima accoglienza che il pubblico sanremese ha riservato alle formazioni rispettivamente guidate dai Maestri Luciano Capurro e Freddy Colt, l’onore della chiusura è riservato al quartetto di Ines Aliprandi.

Pianista-cantante, Ines è laureata in Lettere moderne all’Università degli Studi di Genova e in Jazz al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, presso cui è titolare della cattedra di di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale. Recentemente ha collaborato al nuovo album di Ciro Perrino “Celeste”. Ha svolto anche attività giornalistica collaborando per i settori cultura e spettacoli al Corriere Mercantile, La Gazzetta del Lunedì, Il Secolo XIX e altre testate; è inoltre autrice di libri di argomento musicale.

A Sanremo l’artista sarà accompagnata dal suo quartetto completato da Marco Moro al flauto, Mauro Demoro al contrabbasso ed Enzo Cioffi alla batteria. Presenteranno un programma intitolato “Da Broadway al Jazz”, con la reinterpretazioni di canzoni americane degli anni d’oro del Musical che sono entrate a far parte del classico repertorio jazzistico. Brani sempre gradevoli da ascoltare, che si prestano a nuovi arrangiamenti ed interpretazioni. È quello che farà il quartetto di Ines Aliprandi per il pubblico dello “Swing Corner”.

La cittadinanza e gli ospiti sono invitati.