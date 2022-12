Il concerto di Irene Grandi porterà Sanremo nel nuovo anno, "Torniamo ad avere un capodanno all'altezza"

A Sanremo c'è grande attesa per il ritorno del concerto di Capodanno in piazza che quest'anno vedrà salire sul palco Irene Grandi. La manifestazione a ingresso libero, si terrà a Pian di Nave dalle 22.30 circa. Per l’occasione la cantante presenterà “IO in Blues tour”, la sua nuova avventura musicale, ovvero l’atto d’amore di una delle più importanti voci italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere alla base tutta la musica moderna che conosciamo.

"Il blues si trova nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock, nel funk, ovunque! E’ una madre che tutti accoglie e tutti ama, indistintamente. Etichette come la Stax, la Alligator e altre ancora hanno prodotto un’autentica rivoluzione, in un periodo nel quale la segregazione sociale, e dunque culturale, era la regola. - spiegano i promotori dell'evento - “IO in Blues” è anche un tributo appassionato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco, nelle quali ha ottenuto un imprinting che ha poi sviluppato in uno stile personale e riconoscibile".

Dunque non solo un concerto ma un vero e proprio viaggio ricco di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino agli anni ’90, con canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e alcuni brani di Irene riarrangiati in chiave rock-blues.

Irene Grandi sarà preceduta da un disk jockey, alle 22. Il concerto andrà avanti fino a mezzanotte, quando l’anno nuovo verrà salutato dallo spettacolo dei fuochi d’artificio a Porto Vecchio. La grande festa di Capodanno continuerà con gli auguri di buon anno di Irene Grandi. La musica poi proseguirà con un dj set sino alle 2.

“Dopo gli ultimi anni difficili – dichiara il sindaco Alberto Biancheri – torna il concerto in piazza che ci condurrà all’anno nuovo. Siamo felici di offrire a residenti e turisti che vorranno trascorrere l’ultimo dell’anno a Sanremo un concerto con una grande artista come Irene Grandi”.

“Con questo concerto Sanremo finalmente torna ad avere un Capodanno all’altezza – commenta l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – con un ospite d’eccezione come Irene Grandi. Non mancheranno i fuochi d’artificio, per un finale in grande stile e la musica con disk jockey e dj set per prolungare la festa in piazza”.