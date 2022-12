Da Ventimiglia parte "40 giorni per la vita", fino a febbraio incontri su aborto, fecondazione assistita e famiglia

Oggi, alle 18, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Ventimiglia alta si terrà la Santa Messa nella Festa dei Santi Innocenti Martiri e l'apertura della seconda edizione di "40 Giorni per la Vita". Presiederà questo momento il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia - San Remo, monsignor Antonio Suetta.

"40 Giorni per la Vita" è una iniziativa partita l’anno scorso nella Diocesi ed è ispirata all’esperienza di “40 days for life” negli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di far risuonare il Vangelo della Vita nella nostra terra con la preghiera e la testimonianza" - spiegano dalla Diocesi.

"Vi esorto ad avere fiducia e coraggio nel combattimento di questa buona e pacifica battaglia, ho fiducia che in tanti, e sempre di più, ciascuno con le proprie competenze e nella responsabilità che la vita affida, sapremo rispondere al bisogno e al dovere di difendere e promuovere la vita, sempre, comunque e in qualunque circostanza" - ha detto il Vescovo Antonio Suetta.