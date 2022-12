Taggia: rinnovata la convenzione dello IAT per più comuni, solo un paese non ci sarà

Tanti comuni un solo IAT

Negli ultimi quattro anni, l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, situato a Villa Boselli nel centro di Arma di Taggia è stato condiviso tra più comuni. Taggia si è fatto ente capofila mettendo a disposizione personale e spazi per ospitare anche il materiale promozionale di: Badalucco, Bajardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Riva Ligure, Santo Stefano ala Mare, Terzorio e Triora. Rispetto alla vecchia convenzione, Pompeiana ha preferito non accettare le condizioni e rinnovare il proprio impegno.

Il costo

L'accordo non è gratuito ed è regolato da un rapporto economico che prevede il pagamento di una quota basata sul numero di abitanti. Si tratta di somme relativamente basse, alcune centinaia di euro per i comuni più piccoli che contribuiscono ad ampliare il servizio di apertura al pubblico nell'alta stagione garantendo così un ritorno per tutti i comuni partecipanti.

Avere uno IAT

Avere uno IAT anche se in forma condivisa permette a tutti questi comuni di poter accedere ai fondi che arrivano da Regione legati al famoso 'Patto per il turismo'. In questo modo gli enti possono rientrare di molte spese sostenute per le manifestazioni. Oltre a questo i Comuni dello IAT condiviso tendono ad applicare strategie unitarie atte alla valorizzazione del territorio, dal mare alla montagna. Tutto questo con un ritorno importante se si pensa alla centralità di Villa Boselli e alla possibilità di intercettare le migliaia di turisti che passano da Arma di Taggia. Un chiaro vantaggio per le realtà più piccole dell'entroterra.