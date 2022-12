Sanremo: l'ex stazione della Funivia a San Giacomo trasformato in centro per attività sportive

L’ex stazione intermedia di San Giacomo, della Funivia Sanremo-Monte Bignone sarà trasformata in un centro per attività sportive. Già da tempo la zona era utilizzata da alcune associazioni del territorio, ma ora il Comune matuziano ha deciso di destinare la struttura per lo sport.

All’inizio di dicembre palazzo Bellevue ha pubblicato l’avviso esplorativo per una manifestazione di interesse per la concessione dell’area di circa 4.800 metri quadrati, escludendo l’immobile che fu sede della stazione. Uno spazio che era stato recuperato grazie al lavoro dei volontari capitanati dall’instancabile Fabio Carota della Sanremo Bike School e inaugurato lo scorso anno.