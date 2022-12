Sanremo: da gennaio al via alla Asd Insieme il corso di Kangoo Jumps con l’istruttrice Kikka KJ

Il corso avrà inizio lunedì 16 gennaio con l’open Day alle 19 dove sarà possibile, previa prenotazione, provare gratuitamente la nuova attività. La nuova attività fitness della Asd insieme sarà condotta dall’istruttrice Kikka KJ e si terrà, a partire dal 16 gennaio, tutti i lunedì e mercoledì alle 19 alla Asd Insieme di via Volta 17, essendo a numero chiuso è consigliata la prenotazione al 3393351687.

Il Kangoo Jumps è un’attività fitness che negli ultimi tempi ha conquistato la vetta della classifica delle tendenze dell’allenamento più popolari grazie alla sua capacità di bruciare grassi in maniera divertente. Saltare per mantenersi in forma e perdere peso, bruciando fino a 1.500 calorie l’ora.

Il consumo calorico, infatti, è l’obiettivo centrale di questa tipologia di allenamento della durata media di 45 minuti. Si tratta di un training ad alta intensità composto da un mix di ballo, corsa e salto, svolto con musica latina, house e funky. Il tutto calzando un paio di scarpe speciali, dotate di una molla a forma di uovo. Il risultato è un allenamento aerobico intenso e divertente che, grazie al rimbalzo generato dalla molla, che al contempo evita traumi al sistema muscolo-scheletrico, risulta molto efficace per la tonificazione di gambe, glutei.

I benefici derivati dall'uso di Kangoo Jumps sono notevoli: è possibile bruciare molte più calorie rispetto a quanto sarebbe possibile fare utilizzando normali scarpe da running. C’è anche un aumento dell’attività funzionale del midollo osseo nella produzione dei globuli rossi, l’aumento della capacità respiratoria, la riduzione della pressione arteriosa, la riduzione dei livelli ematici di colesterolo e trigliceridi.

Riducono i rischi di infortunio, rinforzano articolazioni, caviglie e schiena e sviluppano e migliorano l’equilibrio. Per ulteriori informazioni o prenotazioni: 3393351687 o info@centroasdinsieme.it.