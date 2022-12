Pontedassio: grande partecipazione a Villa Viani per il concerto dell'Orchestra Note Libere

La sera di Santo Stefano nella chiesa parrocchiale di Villa Viani a Pontedassio è andato in scena il concerto tenuto da “Note Libere” Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori. Il gruppo ha la particolarità di essere formato da bambini e ragazzi dai 12 ai 17 anni e come ben sottolineato da Don Matteo Boschetti nel suo discorso in apertura “l’età e l’amore per la musica di questi giovani fa ben sperare per il futuro”.

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Pontedassio e dalla Proloco di Villa Viani. I giovani musicisti si sono cimentati con brani di altissima qualità arrangiati per archi e tastiere dai Maestri Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto. Molti i solisti che hanno regalato al pubblico l’emozione di un’esecuzione perfetta: tra i pianisti Filippo Odobaschi, Alesssandro Viganò, Giuseppe Bianchi, Milana Zinatullina. Tra i violini: Valeria Zinatullina, Umberto Bianchi, Giovanni Battista Norberti, Anna Odobashi, Min Wei, Elisabetta Cresta.