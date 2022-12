Nel dianese turismo ridotto ai pochi alberghi aperti e solo per Capodanno e l'Epifania, puntando alla primavera

Sarà un Capodanno ‘ridotto’ per il turismo di Diano Marina e dell’intero golfo. Come era stato annunciato all’inizio di dicembre saranno 5 o 6 gli alberghi aperti, per un 10% circa del totale presente nella zona.

A dimostrazione che il golfo dianese è un luogo molto appetibile per l’estate e per le vacanze primaverili. Situazione migliore per i bed & breakfast e le case vacanza, che aprono e chiudono in modo decisamente più agile. A Natale e Santo Stefano erano pochi i turisti in giro per il dianese, la maggior parte dei quali erano proprietari di appartamento.

"La neve - ci ha detto Americo Pilati di Federalberghi - è stata sicuramente un agguerrito antagonista per le vacanze al mare e Diano Marina ne ha subito le conseguenze. Per il fine settimana di Capodanno e anche per qualche giorno attorno al lungo weekend dell’Epifania, le prenotazioni sono buone per gli alberghi che hanno deciso di aprire, ma la situazione è quella annunciata nelle scorse settimane".

La maggior parte degli imprenditori del settore turistico dianese hanno il mirino puntato sull’estate, anche se ci sono già discrete prenotazioni per il fine inverno e l’inizio della primavera, quando sono attesi i gruppi, soprattutto di anziani, che fissano alcune settimane di vacanza per godere di un clima decisamente migliore del Nord Italia e del Nord Europa, da dove arriveranno.