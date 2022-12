Lauro Ginatta di Taggia è il presidente del sindacato Federcarni della provincia di Imperia

Lauro Ginatta, titolare delle Macellerie Ginatta di Taggia è il nuovo presidente del sindacato Federcarni della Confcommercio. L'elezione è avvenuta nella sede di Arma di Taggia. Oltre a Ginatta salgono come consiglieri Alessandro Fasano (Bottega delle Carni di Imperia), Giovanni Conio (Greco Srl di Imperia) e Luca Mantovani (Macelleria Mantovani di Imperia).



Dice il Presidente Lauro Ginatta: “Ringrazio i colleghi che hanno voluto darmi la loro fiducia. Mi impegnerò sicuramente a sostegno della categoria, ragionando insieme al Consiglio direttivo sulla possibilità di realizzare dei corsi per avvicinare dei giovani al nostro lavoro al fine di garantire un futuro alla nostra categoria, con la consapevolezza che quello del macellaio, come tanti altri, non è un semplice mestiere, ma una professione che richiede impegno, serietà e grande passione”.