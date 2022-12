In Confartigianato a febbraio il corso teorico pratico di ‘Social videomaking’, in collaborazione con Quokkas Consulting

Uno degli ultimi report di “WeAreSocial” ha riscontrato che il 92% degli italiani guarda video online. Oggi i filmati sono un potente strumento di marketing e in Italia l'amore verso questa forma di intrattenimento è in costante ascesa, se si pensa che gli italiani trascorrono 3 ore e 40 minuti ogni giorno a guardare video sul web.

Per creare un bel prodotto bisogna partire da un'idea e sostanziarla mettendo insieme immagini, filmati, audio in maniera che esprima perfettamente il concetto e che catturi l'attenzione di chi sta lo sta guardando. La Confartigianato di Imperia, in collaborazione con Quokkas Consulting, alla fine del mese d febbraio 2023 proporrà un corso teorico pratico di “social videomaking” della durata di sei ore complessive. Sotto il calendario degli incontri.

Martedì 21 febbraio ore 18 - Lezione 1 – Volpe - Quali Video su quali Social Piattaforme social più diffuse in Italia

Formati e durate per pubblicazioni organiche e Adv

Funzionamento degli algoritmi social

Struttura e fasi di un video Social vincente dal punto di vista dell'Algoritmo

Strumenti e corredo necessario

Giovedì 23 febbraio ore 18 - Lezione 2 – Varetti – Preproduzione

Progettare un video (Reel, Vlog, Clip, Storie, …)

Informare, Persuadere, Motivare, Ispirare

Preparare uno speech

Scegliere e preparare un Set

Musica si, musica no

Quale musica da quali siti

Martedì 28 febbraio ore 18 - Lezione 3 – Varetti – Produzione

Ciak si gira!

Ambientamento

Inquadratura

Movimenti di camera

Luci

Audio - Microfonature varie

Giovedì 2 marzo ore 18 - Lezione 4 – Varetti – Postproduzione

Scelta del materiale girato

Montaggio Video

Montaggio Audio

Scelta e montaggio musiche.

Montaggio Rumori o SFX

Gli incontri si terranno dalle 18 alle 19.30 nella sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.