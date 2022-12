È uscito "Ribelle" il nuovo singolo di Christian G, "Parla di chi è felice sganciando sorrisi come bomba di costruzione di massa" (Video)

Oggi esce "Ribelle" canzone del sanremese Christian G, prodotta da Steve Foglia. È un brano che parla del coraggio di essere se stessi quando ci si rende conto che il mondo fuori ci vuole diversi.



"È una invettiva contro il dilagare del nulla, un brano nato dalla solitudine del lockdown e dal potenziale della fine dell’uomo ma con una spinta ottimistica. - spiega Christian G - Una spinta ribelle, appunto, una verità plausibile di tutte le paure indotte, e mai scardinate, e che come unica soluzione hanno la gentilezza e la bellezza".



Quali sonorità accompagnano la nuova canzone? "Ho messo in musica la volontà di riconoscere la ribellione nell’essere gentili, perché solo chi è gentile sovverte la capacità dell’uomo di distruggere. - risponde il cantautore - Un brano con un vestito rock e un testo che mette insieme il punk neorealista alla Lou Reed e un realismo magico alla Saramago in cui l’uomo in una distopia non troppo distante dalla realtà vissuta mette insieme visioni e soluzioni, per ribellarsi alla condizione indotta dalla società".



Chi è il ribelle? " I social network, la televisione ci mettono sempre più di fronte all’impossibilità di rendere fattibile una uguaglianza e molte volte chi urla più forte ha più spazio. - sottolinea Christian G - In questa canzone il ribelle è il normale che vede, vede come può essere semplice essere felici, soltanto sganciando un sorriso come bomba di costruzione di massa. Ci vuole fegato a credere nella bellezza".

Come è nato questo brano e in che modo ha agito come produttore? "È un brano scritto a quattro mani con Christian durante il periodo del lockdown di due anni fa. - aggiunge Steve Foglia - Nella decisione di riprenderlo mi sono occupato della produzione della canzone cercando di spingere Christian oltre la sua comfort zone portandolo a tirar fuori un potenziale fino ad oggi inespresso. Naturalmente ho cercato di mantenere chiare le sue radici artistiche, ma quello che sentirete sarà un qualcosa di nuovo e forse un nuovo inizio".



"Un nuovo inizio che spazierà sui generi come ci ha abituato il cantautore sanremese, in cui ogni brano sarà parte di un viaggio sonoro in cui l’espressione primaria passa dall’autenticità intima e dalla voglia di tirare fuori, canzoni che parlano tutte di amore, ribelle parla dell’amore per le idee" - conclude Foglia.

Potrete trovare ribelle su tutte le piattaforme di condivisione streaming e scaricarlo a meno di un euro.