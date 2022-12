Capodanno in piazza a Bordighera: firmata ordinanza tra divieti di sosta, cambi di viabilità e stop alla vendita di bevande da asporto

In occasione del "Capodanno in Piazza" a Bordighera scatteranno alcune modifiche alla viabilità cittadina e non solo. È stata emanata una ordinanza (che si può leggere nel dettaglio in fondo all'articolo ndr) che prevede per il 31 dicembre, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su piazza Garibaldi. Analogo provvedimento interesserà anche anche via Marconi e via Aurelia.

Inoltre, saranno chiuse al traffico: via al Mercato, via Libertà, piazza Garibaldi, via Matteotti, via Marconi e via Verrando. Mentre sulla direttrice per Sanremo rimarrà la normale viabilità, per chi sarà diretto verso Ventimiglia dovrà seguire un percorso alternativo: da piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati e via Romana. Autobus e autocarri invece seguiranno una viabilità dedicata: piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F.Rossi (con obbligo precedenza destra), piazza De Amicis, via Romana, via C.Augusto, via Cagliari, via degli Amici, via Aurelia. Riviera Trasporti si occuperà di spostare le fermate dei bus sul nuovo percorso.