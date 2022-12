Canone annuo fissato a 30mila euro per la gestione del “Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club” di via Stoppani. E' quanto stabilito dalla giunta comunale bordigotta nell'approvazione delle linee generali che costituiscono il bando per l'affidamento dell'impianto.



La durata della concessione sarà di 6 anni prorogabili per ulterio sei anni, in ragione degli investimenti che verranno realizzati dal concessionario. La scelta è stata compiuta al fine di favorire l’iniziativa imprenditoriale. ​